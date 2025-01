video suggerito

Come la body positivity sta cambiando la depilazione: cos'è il full bush bikini La body positivy ci farà dire addio alla ceretta? Probabilmente in parte l'ha già fatto, ma, come dimostra l'ultimo trend diffusosi su TikTok, alcune giovani donne si stanno ribellando all'idea di dover depilare la zona bikini solo per via di canoni estetici socialmente imposti.

A cura di Arianna Colzi

Nato su TikTok, il full bush bikini è un nuovo trend che si sta diffondendo sui social negli ultimi giorni. La body positivity – o, per meglio dire, quel movimento socioculturale che ha contribuito a diffondere la rappresentazione di corpi non conformi agli standard comunemente condivisi – sta cambiando anche il modo di relazionarsi delle ragazze alla depilazione. Soprattutto la generazione più giovane sta capendo come anche scegliere di togliere o non togliere i peli sia una decisione che deve farci sentire a nostro agio.

Anche se all'inizio dell'anno sono in molte a inserire la depilazione nei buoni propositi, su TikTok sono tante le giovani donne che invece promuovono l'esatto contrario. Il full bush bikini consiste nell'accettare e lasciare crescere i peli nella zona dell'inguine, anche se si deve indossare un bikini. Dopo aver letto una recensione di un costume su Esty, la creator, il cui video ha superato i nove milioni di visualizzazioni, ha rivelato di essere stata colpita dall'immagine, che mostrava la modella con peli nella zona bikini con depilati.

Da qui la creator di TikTok ha creato l'espressione "full bush in a bikini", concludendo il video commentando: "È così che dovrebbe essere per tutte". Dunque, nonostante le tecniche di depilazione permettano di rimuovere in modo permanente i peli, sono sempre di più le donne che scelgono di non fare ricorso all'epilazione.

È possibile che questo video virale possa finalmente liberare le giovani donne dall'inutile pressione di conformarsi agli standard di bellezza femminile? Sarebbe quantomeno prematuro dirlo, ma è indubbio che, negli ultimi anni, la scelta di liberarsi dalle costrizioni e anche dalle spese che il sentire comune ci impone è sempre più diffusa. Un modo per superare anni di vergogna e di stigmi associati all'eventuale mancata depilazione: sentimenti provati solo perché socialmente condivisi e approvati e non tanto per una sensazione di disagio sviluppata internamente.