Cosa indosseranno gli invitati al matrimonio di Brooklyn Beckham: Romeo sembra aver dato un indizio Tutto è pronto per il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: tra poche ore i due pronunceranno il fatidico sì e non potrebbero essere più felici. Cosa indosseranno gli invitati? Romeo Beckham e la fidanzata Mia Regan sembrano aver dato una piccola anticipazione.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per i Beckham: la famiglia al completo è volata a Miami per partecipare al matrimonio del primogenito Brooklyn, che tra qualche ora pronuncerà il fatidico sì al fianco della fidanzata Nicola Peltz. I due si sarebbero dovuti sposare due anni fa ma a causa della pandemia sono stati costretti a rimandare, in modo tale da non andare incontro a pericoli o restrizione durante il loro grande giorno. La prima a documentare i preparativi è stata mamma Victoria ma di recente anche Romeo, il fratello e testimone dello sposo, ci ha messo il suo zampino: ecco cosa potrebbero indossare gli invitati.

I look colorati di Romeo Beckham e Mia Regan

In questo momento a Miami sono le 9 del mattino ma, nonostante ciò, la famiglia Beckham sembrerebbe essere già più attiva che mai. Romeo, in particolare, oltre ad aver immortalato un meraviglioso paesaggio con l'alba sullo sfondo, si è anche scattato un selfie allo specchio con la fidanzata Mia. Lui indossava un completo total pink con giacca over e pantaloni alla caviglia, lei un abito di seta giallo con la gonna trasparente e un bustier monospalla annodato intorno al busto, creando un sensuale effetto cut-out sui fianchi. Per completare il tutto hanno scelto delle scarpe che sono tutt'altro che "da matrimonio" (almeno secondo la tradizione): Romeo ha puntato su delle sneakers bianche, Mia su dei camperos di camoscio beige.

Mia Regan e Romeo Beckham

Agli invitati al matrimonio è stato imposto un dress code?

Sebbene sembri improbabile che i due fidanzati abbiano rivelato i loro look da matrimonio alle 7 del mattino, potrebbero aver dato qualche piccolo indizio sul dress code imposto agli invitati. Considerando il fatto che i preparativi per il matrimonio di Brooklyn e Nicole sono cominciati due anni fa, con ogni probabilità la cerimonia sarà spettacolare e curata nei minimi dettagli, anche in fatto di look. Romeo in rosa, Mia in giallo: gli sposi avranno deciso che gli ospiti dovranno sfoggiare solo outfit colorati e vitaminici? Nulla è escluso al momento, anche se l'unica cosa certa è che sarebbe davvero originale vedere la sala del ricevimento super variopinta. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche foto ufficiale delle nozze per scoprirlo.