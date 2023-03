Cosa fa il principe Louis dopo la scuola: la rivelazione di mamma Kate Middleton Il principe Louis sta crescendo e diventa sempre più adorabile. Mamma Kate Middleton ha rivelato qualcosa di inedito su di lui durante una recente intervista: ecco cosa fa il bimbo dopo la scuola.

I Windsor sono tra le famiglie più in vista al mondo e non sorprende che riescano ad attirare le attenzioni dei media a ogni apparizione pubblica. Sono moltissimi coloro che vogliono conoscere ogni singola indiscrezione che riguarda la vita di corte, soprattutto quando si tratta di dettagli molto intimi e privati. Di recente è stata Kate Middleton a rivelare qualcosa di inedito sul suo terzo figlio, il principino Louis: ecco cosa fa il piccolo quando torna tra le mura domestiche dopo aver trascorso la giornata a scuola.

L'infanzia felice di Kate Middleton

Kate Middleton non ha mai nascosto di aver avuto un'infanzia felice e serena e sta facendo il possibile perché anche i suoi figli costruiscano dei meravigliosi ricordi in questa fase della loro vita. Insieme a William ha deciso di tenerli in più possibile lontani dai riflettori, trattandoli come bambini "normali" e non come eredi al trono d'Inghilterra. Il motivo per cui da quasi un anno l'intera famiglia ha traslocato ad Adelaide Cottage, nei pressi di Windsor? Dare ai piccoli di casa l'opportunità di godersi il tempo libero all'aria aperta proprio come fatto dalla principessa quando era bambina. Ricordando l'infanzia, infatti, Kate ha dichiarato: "La cosa che mi piaceva di più era stare all’aria aperta, giocare a contatto con la natura. Questa attitudine è rimasta impressa dentro di me, la sento ancora oggi".

La famiglia dei principi del Galles

Il principe Louis ama giocare all'aria aperta

A quanto pare Kate ha tramandato la sua passione per i giochi all'aria aperta anche ai figli, primo tra tutti il principe Louis. Durante una recente intervista, infatti, la principessa ha rivelato un dolce aneddoto legato al terzogenito. Le sue parole sono state: "Ogni giorno, quando torna da scuola, mi chiede di giocare in giardino per poter sfogare la sua energia". Del resto, anche durante le pochissime apparizioni pubbliche il bimbo ha dato prova di essere un vero e proprio peperino: rivolge linguacce in camera, ride con i fratelli e si lascia immortalare alle prese con corse scatenate. Insomma, Louis ha una simpatia travolgente ed è proprio per questo che è destinato a diventare uno dei Royals più amati di tutti i tempi.