Cosa aveva scritto Angelina Mango sulla mano prima della vittoria a Sanremo: il messaggio scaramantico Sapevate che Angelina Mango si era scritta qualcosa sulla mano a poche ore dalla vittoria di Sanremo 2024? Ecco qual è il messaggio scaramantico che si è impressa sulla pelle all'inizio della serata finale.

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango è la regina del Festival di Sanremo 2024, ieri sera ha letteralmente trionfato sul palco dell'Ariston aggiudicandosi la vittoria nella finalissima contro Geolier. Tra le lacrime e la commozione è tornata a esibirsi e lo ha fatto alzando al cielo l'ambito premio con il leone appoggiato a una palma. La cantante uscita dalla scuola di Amici non ha solo conquistato tutti con La noia, ha anche portato un pizzico di colore e di originalità in un Festival che in fatto di stile è stato un po' troppo "piatto" tra rigorosi look total black che all'apparenza sembravano tutti uguali. In quanti hanno notato che Angelina ha fatto qualcosa di davvero sopra le righe prima del trionfo?

Il rito scaramantico di Angelina Mango a Sanremo

Le foto sul palcoscenico di Angelina Mango, da quando è caduta a quando ha alzato il premio al cielo, hanno ormai fatto il giro del web. Spulciando il suo profilo social si scoprono però dei dettagli inediti della sua esperienza sanremese. Durante la finale non solo ha indossato alcuni portafortuna, ovvero le collane con i pendenti a forma di corna, ha anche messo in atto un "rito scaramantico" a cui sembra essere particolarmente legata. Fin dalla sua prima esperienza al Festival, ovvero quella a Sanremo Giovani, poco prima di salire sul palco si è scritta qualcosa sulla mano. Lo ha fatto anche durante l'ultima serata, lasciandosi immortalare in camerino mentre impugnava la penna per imprimere un messaggio sulla pelle.

Qual è il messaggio che Angelina si è impressa sulla pelle

Cosa si è scritta Angelina Mango sulla pelle a poche ore dalla vittoria sanremese? "La vita è preziosa", una sorta di inno alla gioia di vivere che l'ha aiutata a superare l'ansia da palcoscenico. Per rivelarlo ha condiviso un breve video nel backstage, nella cui didascalia ha indicato il suo codice del televoto accompagnato da un peperoncino (chiaro simbolo portafortuna). A quanto pare il "rito propiziatorio" ha funzionato non poco: la cantante è riuscita a conquistare tutti con la sua energia e con il suo entusiasmo, lasciando nel backstage la paura, la stanchezza e ogni tipo di emozione negativa. Certo, il messaggio impresso sulla pelle è stato coperto con i guanti personalizzati firmati Etro, ma la cantante ha sempre saputo che era lì a darle forza.

