Come vestirsi a Capodanno 2022: 5 outfit per brillare l’ultimo dell’anno Anche se non avete deciso cosa fare a Capodanno, l’importante è entrare nel nuovo anno brillando: via libera a oro, cristalli e paillettes su abiti e accessori.

Per via della pandemia abbiamo iniziato in casa lo scorso anno in casa, ma lo concluderemo in festa: anche se la cautela è d'obbligo, grazie a vaccini e green pass si può festeggiare la notte di San Silvestro in compagnia, sia in casa che nei locali. A questo punto torna l'eterna domanda: come vestirsi a Capodanno? Mai come quest'anno c'è voglia di spendere anche nei look, tra lurex, lamé e abiti in colori preziosi. A seconda del tipo di serata che abbiamo programmato si può scegliere di indossare un tessuto prezioso come il velluto per pantaloni e tute eleganti, oppure un minidress scintillante in lurex. Il rosso è un grande classico, è l'occasione giusta per sfoggiare l'oro l'argento. Parola d'ordine: brillare! Via libera a paillettes, glitter e cristalli anche per il make up. Ecco i look per entrare nel 2022 con i fuochi d'artificio!

1. I look metallizzati

Le passerelle dell'Autunno/Inverno 2021-22 si accendono di tinte metallizzate, oro bronzo o argento. Quale migliore occasione per sfoggiare un look metallizzato di un party di Capodanno 2022? Se il total look è troppo impegnativo, provate a spezzare con un cappotto o un pullover a contrasto: l'oro si porta con il bianco, il nero e il marrone caffé, l'argento con il blu, il nero o il verde bottiglia.

2. Le paillettes

O si amano o si odiano: in entrambi i casi però questa è l'occasione giusta per sfoggiare le paillettes. Fanno subito aria di festa, riflettono la luce e ci fanno brillare sulla pista da ballo. Si può optare per un minidress, come quelli proposti da Burberry e Michael Kors, perfetti per scatenarsi ai party Se si resta in casa non si deve per forza rinunciare a un po' di luce. Un paio di pantaloni di paillettes con un morbido pullover nero o bianco sono il giusto compromesso tra stile e comodità, come insegna Alberta Ferretti.

3. I cristalli

Variante sofisticata (e impegnativa) delle paillettes, pietre scintillanti e cristalli ci fanno subito sentire a Hollywood. Da dosare con cura: si può puntare su un top gioiello, come quello di Gucci, che illumina un paio di pantaloni maschili o un blazer oversize o ancora su un minidress da abbinare a un cardigan total black, come nei look di ChanelOppure sugli accessori, come le borse tempestate di cristalli lucenti firmate Prada.

4. Le piume

La moda dell'inverno 2021 ha una vera e propria passione per le piume (che guarda caso sposano benissimo i look scintillanti). Saint Laurent orna di piume tute e abiti total black, Gucci le fa esplodere su giacche e gonne colorate. Se passate Capodanno fuori casa e non volete sfigurare nemmeno con il cappotto, provate un soprabito fru-fru come quello firmato Michael Kors. L'abbinamento che fa aria di festa? Minidress, collant coprenti e ankle boots metallizzati.

5. Lurex e lamé

Per chi non vuole rinunciare alla comodità, niente di meglio che una semplice maglia in lurex o una camicia in lamé. Luccica, ma con garbo. Una tuta in lurex, ad esempio, sta bene a tutte le età e accompagna dolcemente le curve, mentre il classico completo giacca e pantalone diventa subito elegante. In questo caso, però, non esagerate con gli accessori: basterà l'abito ad illuminarvi nella notte di San Silvestro!