Come si diventa Karl Lagerfeld: Daniel Brühl nella serie è il genio affamato d'amore e successo È in arrivo la miniserie su Karl Lagerfeld, genio della moda interpretato da Daniel Bruhl. Sarà disponibile dal 7 giugno su Disney+.

A cura di Giusy Dente

Per diventare Karl Lagerfeld bisogna studiare, bisogna informarsi, bisogna andare oltre l'apparenza del codino e degli occhiali da sole: Daniel Bruhl per calarsi nei panni del genio della moda si è affidato a biografie, ha parlato con gli amici del famoso stilista, ha guardato foto e video per fare proprie le sue movenze, il suo modo di parlare, i gesti, la camminata. Ci è voluto molto impegno e i frutti del suo lavoro saranno presto visibili. È infatti in arrivo su Disney+ la serie dedicata alla vita e alla carriera del Kaiser della moda, morto nel 2019. Sbarcherà sulla piattaforma il 7 giugno. La miniserie è l'adattamento del bestseller Kaiser Karl di Raphaëlle Bacqué (pubblicato dalla casa editrice francese Albin Michel).

Karl Lagerfeld in arrivo su Disney+

La miniserie si concentra sulla vita e sulla carriera di Karl Lagerfeld, cominciando la narrazione prima che diventasse il genio universalmente riconosciuto che tutti conosciamo. La storia comincia a Parigi nel 1972, quando il giovane Karl Lagerfeld era uno stilista di prêt-à-porter, sconosciuto al grande pubblico. Era alla ricerca del suo posto nel mondo, ma già convinto di voler arrivare molto in alto. Era ambizioso, affamato di successo, ma parallelamente doveva fare i conti con le proprie fragilità, con un bisogno d'amore che poco andava d'accordo con la sua mania per il controllo.

Daniel Bruhl si è dovuto mettere alla prova con un personaggio complesso e sfaccettato, cercando di restituire tutte le sfumature del suo carattere. "Devo dire che è stato molto interessante scoprire Karl Lagerfeld prima che diventasse famoso, prima che arrivò a perfezionare quel ruolo che si era inventato per sé, quel personaggio. Ebbi l'occasione di incontrarlo vent'anni e ho visto appunto quel personaggio che aveva inventato proprio per proteggersi, quindi mi ricordo i suoi occhiali, i capelli bianchi, i guanti. Solo per un istante ho visto i suoi occhi. A me interessava esplorare il modo in cui quest'uomo è arrivato a diventare quello che conosciamo partendo da giovane" ha raccontato l'attore nell'incontro stampa a Milano.

Daniel Brühl

La difficoltà più grande, in questi casi, quando si ha davanti un mostro sacro, è quello di imitarlo senza capirlo, col rischio di restituire allo spettatore una banale copia, una caricatura: "Vi erano alcuni aspetti particolarmente delicati, intimi in un uomo così riservato e discreto: è stato necessario prendere delle decisioni facendosi un minimo di violenza, se vogliamo, per cercare di capire quest'uomo che voleva l'amore, voleva conquistare Parigi, voleva ottenere il rispetto, era un uomo con un forte desiderio di fama. Per quanto riguarda l'amore della sua vita, lui cercava di aprirsi nei confronti di questa persona, però temeva di perdere il controllo" ha spiegato l'attore. È Théodore Pellerin nella serie a interpretare Jacques de Bascher, compagno di Karl Lagerfeld dal 1971 fino alla sua morte. La serie di Disney+ è un viaggio nella Parigi degli anni Settanta, nel fermento del settore moda di quegli anni così vivi, ma soprattutto è un'immersione nell'animo complesso di un uomo che ha vissuto tra glamour e tormento personale, sempre disposto a superare i propri limiti per raggiungere il successo e vivere d'amore.

