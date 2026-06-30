Com’è nato il verde Tiffany e perché la gioielleria non vende le sue iconiche scatole vuote

Per quale motivo il blu uova di pettirosso è diventato il simbolo di Tiffany&Co.? E perché la gioielleria non vende le sue iconiche scatoline vuote? Ecco gli aneddoti che nessuno conosce sul leggendario brand.

Tiffany&Co. è uno dei marchi di gioielleria più famosi al mondo, diventato letteralmente iconico non solo grazie ai suoi preziosi ma anche al suo packaging super riconoscibile. Quando si acquista un anello, una collana o un qualsiasi altro accessorio del brand, questo viene perfettamente impacchettato in una scatolina verde arricchita da un nastro di raso bianco, confezione così unica e distinguibile da essere diventata il simbolo dell'azienda. In quanti, però, conoscono la storia dell'iconico verde Tiffany e il motivo per cui le scatole non vengono mai vendute vuote?

La storia del verde Tiffany, il simbolo del brand

Il blu "uovo di pettirosso", meglio noto come verde Tiffany, è diventato il simbolo della nota gioielleria americana: non solo il colore è stato registrato come marchio, è anche fortemente riconoscibile, tanto da essere considerato iconico. Come è nato? La storia di questa nuance è partita nel 1837, quando Charles Lewis Tiffany e John B. Young aprirono un negozio di cartoleria e beni di lusso a Broadway. Nei 190 giorni successivi lo store si trasferì più a nord, alla Fifth Avenue, espandendosi in oltre trecento altre sedi. Fu proprio in quel periodo che Tiffany & Young cominciò a pubblicare il Blue Book, un "Catalogo di articoli utili e di fantasia” con la copertina di colore uovo di pettirosso. Il resto è storia e da allora quella tonalità divenne il marchio di fabbrica dell'azienda, battezzata da Pantone 1837 Blue (con riferimento all'anno di fondazione).

Le scatole iconiche di Tiffany&Co.

Il motivo per cui venne scelto proprio questo verde-azzurro per rappresentare Tiffany? Non si sa ma probabilmente si trattava di un riferimento al turchese, la pietra preziosa che all'epoca era nuova per il mercato americano. Un altro aneddoto che nessuno conosce sul brand e sui suoi store? Qualsiasi boutique di Tiffany&Co. non può vendere le scatole vuote. Si tratta di una regola ferrea imposta da Charles Lewis Tiffany, che fin dalle origini del brand ha permesso ai clienti di portare fuori dai negozi i pacchetti logati solo se al loro interno contenevano un gioiello o un accessorio dell'azienda. Insomma, le scatoline in blu Tiffany non sono un semplice packaging, sono un vero e proprio status symbol, un modo per dimostrare a tutti di essere stati nella nota gioiellerie senza pronunciare neppure una parola.