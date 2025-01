Come indossare bene l’accappatoio o un cappotto con cintura: il trucco segreto svelato su TikTok

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Vestaglie, cappotti, accappatoi tutti accomunati da una sola cosa: li avete sempre indossati nel mondo sbagliato. La creator, Levi-Mariah nota su TikTok come @oneofakindlevi, ha dimostrato che per stare al caldo, ora che l'inverno sembra essere davvero arrivato, è importante indossare la vestaglia o un cappotto in modo adatto per potersi riparare dal freddo. L'hack, ovvero il trucchetto, rivela come fare un nodo con la cintura dell'accappatoio sia la cosa più sbagliata per assicurare che non si apra.

Come legare la cintura della vestaglia o dell'accappatoio

"I was today years old when I found out how to tie my dressing gown properly", si legge nel tiktok della creator britannica. In italiano si può tradurre come "Ho scoperto oggi come legare in modo corretto la mia vestaglia". Scordatevi i semplici nodi: il procedimento corretto secondo la creator consiste nel posizionare la cintura intorno alla pancia e infilandola nei due passanti laterali: tendenzialmente, siamo abituati a posizionarla intorno alla schiena.

Il trucco, poi, è stringere e fare un nodo con la cintura davanti, esattamente come abbiamo sempre fatto finora. Questa soluzione ha come obiettivo quello di evitare che la vestaglia o il cappotto si aprano. Il video è diventato virale su TikTok, totalizzando ben 3,3 milioni di visualizzazioni e 74mila mi piace.

Molti utenti hanno commentato entusiasti sotto al video, dichiarando che questo trucchetto avrebbe permesso loro di evitare il fastidio che si prova quando ci si appoggia a una sedia con un cappotto la cintura. Una persona, per esempio, ha scritto: "Questo consiglio è molto utile perché è così fastidioso dover riannodare ogni volta l'accappatoio o il cappottoperché continua a slacciarsi". Altri utenti hanno commentato riflettendo fatto che fosse il modo perfetto per fissare un abito leggermente over scrivendo: "A tutti quelli che non lo capiscono… la mia vestaglia/il mio cappotto non rimane mai legato! Sono sicura che così facendo non ci saranno più problemi!"