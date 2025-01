Come stringere i jeans senza ago e cotone: il trucco virale su TikTok

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

I social non sono più semplicemente delle piattaforme per rimanere in contatto con le persone care o per fare nuove conoscenze, sono la principale fonte di mode e tendenze contemporanee. TikTok, in particolare, pullula di reel e video in cui le persone comune provano a lanciare una mania o un capo must, dando spesso anche dei consigli per indossarlo nel modo giusto o per riciclarlo. Da qualche giorno a questa parte, ad esempio, è diventato virale un tutorial che spiega come stringere dei jeans senza l'uso di ago e cotone: ecco tutti gli step da seguire.

Il video virale su TikTok

Vi è mai capitato di ritrovare un paio di vecchi jeans e di non poterli indossare perché troppo larghi? Per stringerli sarebbe necessario mettere alla prova il vostro talento con il cucito, dando qualche piccolo punto alla vita e alle gambe, peccato solo che il più delle volte si "abbandoni il campo" perché tutto risulta troppo complesso. Su TikTok, però, è finalmente arrivata la soluzione ideale: un piccolo trick per regolare la cintura dei pantaloni senza usare ago o cotone. A proporlo è stata Jenny Nguyen, un'utente americana che da sempre incontra non poche difficoltà nel trovare dei jeans della sua taglia. La mamma le ha dunque insegnato un rimedio semplice per adattarli alla sua vita e lei ha spiegato tutto in una clip di 12 secondi.

Cosa serve per regolare la cintura dei jeans senza cucire

Cosa serve per restringere i jeans senza ago e cotone? Un laccio bianco da scarpe e un paio di forbici. Come prima cosa bisogna praticare due incisioni all'interno della vita, facendo però attenzione a non tagliare lo strato esterno del tessuto. A quel punto è necessario far passare il laccio attraverso i fori, legando le due estremità sul davanti. Così facendo, la cintura apparirà arricciata e si toglierà almeno una taglia ai pantaloni, il tutto senza mostrare esternamente quel rimedio fai da te. In quanti seguiranno il tutoria di TikTok per dare una nuova vita a dei jeans larghi? L'unica cosa certa al momento è che in moltissimi sui social hanno definito il trick letteralmente geniale.

