Com’è fatto l’abito di ghiaccio Balenciaga: perché il vestito congelato sembra mosso dal vento La collezione Autunno/Inverno 2024-25 di Balenciaga ha creato dibattito sui social per via degli oggetti irriverenti che si abbinano a capi già diventati dei cult. Non sono mancati anche i capi che raccontano la maestria di Demna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un abito della sfilata di Balenciaga

La sfilata Autunno/Inverno 2024-25 di Balenciaga è stata un tripudio di oggetti unici e irriverenti che hanno scatenato subito un dibattito molto acceso sui social. Gli occhiali dal design futuristico che hanno indossato le modelle calcando la passerella sono già andati sold out, mentre su TikTok in molti discutono sul tape bracelet, un braccialetto nastro adesivo piuttosto costoso. Tra accessori e abiti eccentrici, il talento di Demna ha dato vita a capi dall'indiscusso valore sartoriale, come gli abiti ghiaccio, la cui lavorazione racconta la maestria e la cura dei dettagli del designer georgiano.

L'abito ghiacciato di Balenciaga

Come nascono i frozen looks

Balenciaga ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui mostra la realizzazione dei frozen look. Nella nuova collezione presentata a Parigi, Demna ha fatto sfilare una serie di abiti increspati che sembrano ghiacciati. Le pieghe del tessuto dei vestiti sembra immobilizzate, quasi fossero fissate con la lacca, producendo un effetto ghiaccio. Ma da dove nasce l'ispirazione per questi abiti?

Uno dei frozen look di Balenciaga

Nel video di Balenciaga una designer dell'ufficio stile che affianca Demna racconta che l'ispirazione per questi vestiti è la rappresentazione storica degli abiti. I vestiti di secoli fa, nei quadri o nelle tele, ci appaiono come qualcosa di congelato nel tempo. Il risultato che è andato in scena sulla passerella di Balenciaga è un vestito che appare in movimento, quasi fosse mosso dal vento, anche se in realtà il tessuto è fissato a prescindere dal movimento. La seta viene tirata e poi raggruppata dandole un tocco naturale: poi il vestito viene asciugato conferendogli la posizione che si vuole dare. Alla fine il risultato di questo frozen look è che la leggerezza morbida della seta viene trasformata in qualcosa di rigido. Un tocco da vero maestro, proprio come Demna.