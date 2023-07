Come ci si veste per andare a Wimbledon: le regole di stile nel tempio del tennis Non solo sport: Wimbledon è l’epicentro mondiale dello stile sporty-chic che sta dominando le tendenze estive. Ma come si vestono le star sugli spalti?

A cura di Beatrice Manca

Il torneo di Wimbledon si avvia alle fasi finali. Si tratta di un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di tennis e non solo: tra il pubblico è facile avvistare reali, star e vip da tutto il mondo, da Anna Wintour a Cara Delevingne, da Katy Perry a Chiara Ferragni. Va detto: il tennis è uno degli sport che più ha influenzato la moda, e Wimbledon è l'epicentro mondiale dello stile sporty-chic che sta dominando le tendenze estive. L'evento è famoso anche per il suo rigido dress code che impone il colore bianco a tutti i tennisti. Ma invece, sugli spalti, come ci si deve vestire?

Sugli spalti vincono colori chiari e righe

A differenze delle severe regole per i giocatori, Wimbledon non impone un dress code agli spettatori. C'è però un'etichetta, un bon ton non scritto, che gli ospiti illustri seguono. Tanto per cominciare, è un evento che si svolge di giorno e in piena estate: da evitare il nero, gli abiti da sera e i dettagli troppo appariscenti, come fantasie oro e paillettes.

Kate Middleton in Balmain

I tacchi sconsigliati, ma per ragioni di praticità: non è un red carpet. Anzi, è proprio la culla di quel "lusso silenzioso" che tanto piace alla moda. Sì quindi a vestiti scamiciati, completi in lino e colori chiari. L'icona da tenere in mente? Kate Middleton, che ha inaugurato il torneo con un blazer verde menta e una gonna plissé candida. Un capitolo a parte meritano i colori: promossa tutta la gamma dei toni neutri, dal bianco sporco al beige, passando per il sabbia. Via libera anche a tutte le nuance pastello e alle fantasie delicate, dai pois alle righe, passando per i fiori.

Phoebe Dynevor in Ralph Lauren

Gli uomini di solito scelgono camicie colorate, o a righe: giacca e cravatta sono obbligatorie solo al Royal Box, dove si siede la famiglia reale inglese. Attenzione agli accessori: obbligatori gli occhiali da sole (come mostra la regina Camilla) ma sconsigliati i cappelli, perché bloccano la visuale a chi siede dietro. A proposito di regine: anche Anna Wintour è un'appassionata di moda, e a Wimbledon ha sfidato la proverbiale pioggia inglese con un trench a fiori.

Anna Wintour a Wimbledon

I look di ispirazione "tennis"

Non di rado i look degli spettatori si ispirano proprio al gioco del tennis (didascalico, ma efficace) e allo stile college, tra pullover a trecce, cardigan, gonne plissé e gilet. Come in tutti i grandi eventi, i brand ci mettono lo zampino: Ralph Lauren ha vestito molti degli ospiti con completini candidi, blazer in lino, mocassini e abiti estivi a righe. Insomma: se amate lo stile preppy, questo è il posto giusto.

Alexa Chung in Ralph Lauren

Alexa Chung ha mostrato che anche i jeans possono essere sofisticati – specie con un bel pullover annodato sulle spalle – mentre Chiara Ferragni ha abbinato il completo in lino bianco con un cappellino con visiera che porta il logo dell'evento. L'asticella dello stile si alzerà per la finale di domenica 16 luglio: se per caso dovessero regalarvi dei biglietti, sapete come vestirvi!