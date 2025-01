video suggerito

Come cambia il dress code ai balli di Vienna: ora si possono indossare tuta e sneakers A Vienna è in corso la cosiddetta “stagione dei balli”: oltre al celebre Ballo dell’Opera, negli ultimi anni sono nati nuovi eventi che sono un mix fra tradizione e contemporaneità. E con loro è cambiato anche il dress code. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un momento durante il Ballo dell'Opera

Ogni anno a Vienna si tiene la stagione dei balli. Fin dal 1800, in particolare dopo il Congresso di Vienna, i nobili e i politici si riunivano nelle sale da ballo per ballare il valzer. Il tradizionale ballo annuale viene individuato nel Ballo dell'Opera, evento simbolo di una stagione che va da novembre e si conclude con Martedì grasso, che quest'anno cade il 4 marzo 2025: la stagione si apre con il Ballo degli Spazzacamini, per poi proseguire con quello dei Pasticcieri e dei Sollevatori di Pesi. Anche se possono sembrarvi strani, ogni ordine professionale ha il suo ballo. Quest'anno la città omaggia il 200esimo anniversario della nascita del compositore Johan Strauss dedicando alla sua figura decine dei 450 balli che si tengono in città. L'abito formale è da sempre il dress code d'ordinanza per questa occasione: ora, però, le cose stanno per cambiare.

Il dress code per i balli a Vienna

Abiti da ballo e smoking sono il must have per prendere parte a un ballo: qui accessori come gli orologi da polso sono considerati un passo falso. A innovare un po' il codice di abbigliamento previsto, però, ci hanno pensato i giovani, che hanno promosso la nascita di nuovi balli a cui partecipano in massa. In questi nuovi eventi il dress code è più rilassato: ne è un esempio il Wiener Hip-Hop Ball che quest'anno si tiene il 15 febbraio. Lanciato cinque anni fa, questo ballo è un mix di vecchio e nuovo, in cui i partecipanti abbinano i tradizionali vestiti formali alle sneakers e ballano con musica hip-hop anziché con il valzer.

Quali sono i balli di Vienna amati dai giovani

Il 1 marzo, poi, è in calendario il Sweatpants Ball ovvero il Ballo dei pantaloni da ginnastica: qui il dress code è piuttosto ovvio. Altri eventi, che mirano a includere comunità di persone finora escluse dai grandi balli viennesi, sono stati il Rainbow Ball, che si è tenuto il 25 gennaio e ha coinvolto la comunità LGBT viennese e non solo. Infine, il Vegan Ball e il Comic Con Ball sono due esempi di come la formula del ballo possa essere adattata alla perfezione alla società contemporanea: il primo, infatti, prevede un menù vegano sofisticato mentre il secondo è perfetto per gli amanti dei cosplay visto che i partecipanti possono avere l'opportunità di vestirsi dal loro personaggio preferito.