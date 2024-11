Come abbinare la gonna a quadri, il capo di tendenza per l’Autunno/Inverno 2024-25

video suggerito

La gonna a quadri è la protagonista delle passerelle Autunno/Inverno 2024-25, il capo must del guardaroba versatile e trendy.

A cura di Giusy Dente

Dior Autunno/Inverno 2024-25

Le sfilate hanno inequivocabilmente dichiarato il ritorno della fantasia a quadri, confermando quanto sia intramontabile e versatile: in fondo, non è mai passata di moda. Nelle collezioni per l'Autunno/Inverno 2024-25 di diverse Maison si è imposta, in particolare, la gonna a quadri, il capo mush have del guardaroba per la stagione fredda, da avere nell'armadio e da sfoggiare in ogni occasione, declinandola in tanti modi diversi. La gonna a quadri è stata la protagonista sulle passerelle di Dior e Prada che l'hanno proposta corta, di Balenciaga in versione increspata. Ogni occasione ha il suo abbinamento perfetto per un risultato di tendenza.

La storia della fantasia a quadri

L'alleata dei look per la stagione fredda è la gonna a quadri, un jolly che non può mancare nell'armadio, perché perfetto da tirare fuori in ogni occasione per realizzare un look sempre diversi. È un evergreen che mette d'accordo tutte le fashion addicted. La fantasia a quadri, che piace alle celebrities e piace alla royal family, vanta una lunga storia alle spalle.

Andrea Kronthaler x Vivienne Westwood

Ovviamente, la si associa al tartan scozzese (il tessuto): in origine era il simbolo di ribellione contro la Corona britannica, poi è diventato un simbolo più elitario, di ricchezza, di prestigio, di appartenenza a una comunità, usato tanto nelle scuole cattoliche quanto nei college statunitensi. Nasce proprio così l'estetica preppy, quello stile collegiale in cui il tartan è assoluto protagonista (come dimostrano le serie tv americane). Le Maison in età contemporanea non hanno mai smesso di proporre la fantasia a quadri, sia in combinazioni di colore tradizionali (con rosso, blu, verde) che più pop (dal giallo al rosa).

Vivetta Autunno/Inverno 2024-25

Come abbinare la gonna a quadri

La gonnellina a quadri (magari pieghettata) fa immediatamente pensare allo stile preppy, lo stile collegiale composto da camicetta bianca, maglioncino, mocassini oppure ballerine, calzini bianchi rigorosamente bene in vista e perché no un basco alla francese o una cravatta. Questo è l'abbinamento del perfetto back to school, la divisa per eccellenza della scolaretta alla moda. Decisamente bon-ton è la gonnellina a quadri dalla silhouette più aderente oppure a tubino con giacca coordinata: il completo si può poi spezzare anche in questo caso con camicia oppure con un top, aggiungendo un paio di décolleté basse per rendere tutto femminile e delicato oppure delle Mary Jane in vernice.

Dior

Basta un chiodo di pelle ed ecco che tutto si fa più rock e grintoso: in questo caso immancabili sono gli anfibi oppure un paio di biker boots, con calzettoni colorati in vista. Per chi vuole esagerare col mix and match, si può aggiungere un accessorio di stampa animalier. Molto in voga sono le gonne lunghe a vita alta, dalla forma a trapezio, che si abbinano meravigliosamente con gli stivali: basta un maglioncino monocolore che riprende le nuances della stampa oppure un body nude e il gioco è fatto, semplice ma d'impatto. Per difendersi dal freddo si può optare per i caldi modelli in lana, misto lana o flanella, senza dimenticare i sempre strategici collant coprenti.

Rochas