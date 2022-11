Clizia Incorvaia torna al GF Vip: è sensuale e romantica con l’abito sottoveste rosa confetto Clizia Incorvaia è tornata al GF Vip, lo ha fatto per la sorella Micol, di recente presa di mira da alcune coinquiline. Per l’occasione ha puntato su un romantico look “confetto” con un sinuoso abito di raso total pink.

A cura di Valeria Paglionico

per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera è andata in onda la 19esima puntata del GF Vip 7 e, come succede ormai da settimane, le sorprese non sono mancate, dall'arrivo in studio in tuta di Giulia Salemi allo scontro tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Tra gli ospiti speciali della diretta c'è stata anche un volto particolarmente noto ai seguaci del programma: Clizia Incorvaia. L'influencer è molto legata alla famosa casa di Cinecittà, visto che è proprio lì che ha incontrato l'attuale compagno Paolo Ciavarro, dal quale ha avuto il secondo figlio Gabriele. Questa volta, però, il romanticismo e l'amore non c'entrano niente con il suo ritorno su Canale 5, lo ha fatto per sostenere la sorella Micol, attualmente tra i concorrenti.

Clizia Incorvaia rientra nella casa del GF Vip

Da qualche giorno a questa parte Micol Incorvaia è finita al centro del mirino delle coinquiline Patrizia Rossetti e Wilma Goich, che avrebbero avuto delle uscite infelici nei suoi confronti. Clizia, sorella della concorrente presa di mira, è dunque tornata nella casa del GF Vip a due anni dalla sua fortunata esperienza nei panni di concorrente. Al motto di “Tante cattiverie nei confronti di mia sorella, l’antipatia non legittima il vostro atteggiamento”, la maggiore delle Incorvaia ha provato a mettere a tacere le malelingue. Al di là delle parole pronunciate in diretta, ad attirare le attenzioni del pubblico non poteva che essere il look sfoggiato da Clizia per il ritorno al reality.

per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Il look total pink di Clizia Incorvaia

L'influencer di origini siciliane ha puntato sul rosa confetto, apparendo meravigliosa e sensuale a meno di un anno dalla nascita del piccolo Gabriele. Ha puntato sull'eleganza di Laura Biagiotti, sfoggiando un lungo e sinuoso abito di raso total pink. Si tratta del classico slip dress con le spalline sottili ma ha la gonna scampanata e dei micro bottoncini in stile corsetto sul bustier. Per completare il tutto Clizia ha scelto un collier chocker tempestato di cristalli, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, mettendo in risalto le lunghezze extra. Insomma, la Incorvaia in versione bambola/confetto sembrava essere uscita da una fiaba.