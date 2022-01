Clementino, le foto ieri e oggi: com’è cambiato il rapper napoletano dagli esordi a The Voice Senior Clementino è il rapper napoletano diventato uno dei giudici di The Voice Senior. In tv siamo abituati a vederlo in abiti over e cappellino ma com’era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Clementino, nome d'arte di Clemente Maccaro, è il rapper napoletano soprannominato Iena White che di recente è diventato giudice di The Voice Senior, il talent musicale di Rai 2 dedicato agli aspiranti cantanti over 50, dove lavora al fianco di Gigi D'Alessio, Orietta Berti e Loredana Berté. Sul palco ha dimostrato di vantare un'immensa simpatia oltre che un gran talento ed è per questo che ha conquistato anche il pubblico televisivo più attempato. Oggi siamo abituati a vederlo rasato, in abiti over e con degli originali cappellini ma com'era da giovanissimo, quando nn avrebbe mai immaginato di raggiungere un simile successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli esordi a oggi.

La trasformazione di Clementino

Clementino è nato ad Avellino nel 1982 e, sebbene non abbia compiuto ancora 40 anni, è cambiato molto dagli esordi a oggi. Al di là della naturale crescita, c'è un dettaglio ben preciso che lo fa apparire radicalmente trasformato: i capelli. Da qualche anno a questa parte, complici le stempiature diventate sempre più evidenti, si è rasato a zero ma non ci pensa su due volte a fare ironia sulla questione. È stato lui stesso, ad esempio, a condividere sui social degli scatti di quand'era giovanissimo in cui sfoggia una chioma folta e scura. Nella didascalia ha poi scritto: "Vi assicuro che io una volta avevo i capelli…".

Clementino nel 2013

Clementino, dalle giacche eleganti allo stile da rapper

Un altro dettaglio che cambiato col passare degli anni è lo stile. Come mostra la foto di Clementino da giovanissimo, all'epoca indossava giacche, camicie e abiti eleganti, mentre ad oggi punta tutto su capi casual in pieno mood rapper.

Clementino al Festival di Sanremo

Anche durante le diverse esperienze a Sanremo lo ha fatto e sul palco dell'Ariston ha spaziato tra chiodi di pelle, giacche casual e colorate e jeans strappati. L'accessorio a cui non rinuncia quasi mai? Il cappello, dai berretti di lana ai modelli con la visiera. Insomma, Clementino potrà anche essere arrivato alla soglia dei 40 anni ma continua a conquistare tutti con il suo animo da eterno ragazzino.