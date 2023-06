Chiara Ferragni va a lezione di pilates con la T-shirt “di famiglia” personalizzata Chiara Ferragni ha indossato una maglietta personalizzata, i cui ricami riproducono la famiglia Ferragnez al completo.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni ultimamente si è appassionata al pilates. Frequenta spesso una palestra di Milano, dove pratica questa disciplina particolarmente apprezzata anche dalla sorella Valentina. Come è solita fare, l'influencer ha testimoniato sui social la sua sessione di allenamento. Per l'occasione ha scelto un look all'insegna della comodità. Fan e follower hanno notato la T-shirt dell'imprenditrice, una creazione personalizzata a tema "familiare".

Chiara Ferragni ama i look personalizzati

Chiara Ferragni ha una vera e propria passione per i look personalizzati e le T-shirt manifesto. Di recente l'imprenditrice ne ha indossata una con sopra scritto proprio il suo nome. Un tantino auto referenziale? Forse sì, ma ha alleggerito la celebrazione di se stessa con un tocco di ironia. Solo ieri anche la piccola Vittoria ha indossato una maglietta significativa, con un messaggio ben preciso: sopra c'era l'omaggio "Tutta la mamma". E come dimenticare il bavaglino-manifesto della bambina, un vero e proprio inno femminista contro il patriarcato. Chiara Ferragni possiede anche moltissimi gioielli personalizzati, creazioni preziose "su misura" di grande valore sia economico che affettivo. Possiede ad esempio delle creazioni del brand Merù Gioielli, creati appositamente per lei: la collana con le iniziali dei suoi figli (un regalo di mamma Marina Di Guardo), un'altra con due angioletti sempre dedicata a loro e infine un anello, anche questo per i due bambini.

Chi ha realizzato la T-shirt personalizzata

Estella Creazioni è il nome del brand che ha realizzato l'originale T-shirt crop sfoggiata da Chiara Ferragni. La maglietta bianca presenta dei ricami che riproducono le figure stilizzate della famiglia Ferragnez al completo: Fedez, Chiara Ferragni, i figli Leone e Vittoria, il cagnolino Matilda, con tanto di cuoricino rosso. Spiccano i capelli biondissimi dell'imprenditrice e dei due bimbi. Il brand di artigianato creativo realizza accessori handmade: questa T-shirt è stata regalata all'imprenditrice da Elisa, che l'ha ricamata appositamente per lei. Colpita dal dolce pensiero e dall'omaggio personalizzato, lei lo ha voluto indossare orgogliosa.