Chiara Ferragni, sì al tartan d’inverno: abbina sciarpa e gonna in fantasia scozzese Chiara Ferragni è stata avvistata con Fedez in un ristorante. Immagini vecchie? No, il look è lo stesso condiviso poco prima dall’influencer, che ha rispolverato un outfit dal sapore natalizio, ma perfetto per tutto l’inverno.

A cura di Giusy Dente

Questi giorni di silenzio social di Chiara Ferragni e Fedez hanno preoccupato un po' i fan della coppia. L'assenza dei due, all'indomani del Festival di Sanremo, è apparsa strana, considerata la loro presenza online pressoché costante, abituati a condividere la loro quotidianità professionale e privata. Inizialmente si era pensato a una possibile crisi di coppia: l'imprenditrice è anche uscita coi suoi figli, li ha portati in agriturismo ma suo marito non era con loro. Ieri, però, la sorpresa: sono stati avvistati a Villa Crespi insieme, pare abbiano cenato dallo chef Cannavacciuolo. Immagini vecchie, ha ipotizzato qualcuno commentando il video di TikTok "incriminato": ma l'outfit dell'influencer sembra smentire questa possibilità, visto che è lo stesso look da lei mostrato su Instagram proprio prima dell'avvistamento.

Chiara Ferragni d'inverno punta sul tartan

Natale ce lo siamo lasciati alle spalle, ma per la cena a Villa Crespi Chiara Ferragni ha ripescato un elemento tipico dei look invernali di dicembre. La fantasia tartan è una delle più gettonate, durante le festività: quest'anno è stata un vero e proprio must, la preferita dalle celebrities per i loro outfit. L'influencer ha scelto proprio la popolare "fantasia scozzese" per il nuovo outfit, mostrato a fan e follower su Instagram poco prima di essere avvistata assieme al marito a Villa Crespi, nella cornice del Lago d'Orta.

La 35enne ha abbinato il rosso e il nero: un semplice lupetto a maniche lunghe con minigonna elasticizzata e aderente sui fianchi in fantasia tartan, collant scuri e stivaletti. In tartan anche la sciarpa, con cappotto lungo doppiopetto. Rossa persino la manicure, perfettamente abbinata al resto. Chiara Ferragni ha dimostrato che il tartan non è solo per il Natale, ma è il tocco di stile perfetto durante tutto l'inverno, per essere trendy in ogni occasione.