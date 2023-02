Chiara Ferragni con Leone e Vittoria in agriturismo: tutti in jeans per la giornata nella natura Chiara Ferragni ha portato i figli Leone e Vittoria in agriturismo, per passare una giornata immersi nella natura. Impossibile non notare l’assenza di Fedez.

A cura di Giusy Dente

Terminata l'esperienza sanremese, intensa e certamente impegnativa, Chiara Ferragni ha fatto rientro a Milano dove ha finalmente potuto riabbracciare i suoi due figli. Per molti giorni è stata lontana da Leone e Vittoria e come ogni madre, soffre tantissimo la loro mancanza quando gli impegni di lavoro la trattengono fuori casa a lungo. Ora che si sono ricongiunti, ne ha approfittato per trascorrere qualche momento di relax e divertimento con loro. L'imprenditrice ha portato i bimbi in un agriturismo, a contatto con la natura.

Chiara Ferragni, Leone e Vittoria in agriturismo

L'influencer ha deciso di trascorrere qualche momento coi propri figli, portandoli in un luogo speciale che ai bambini piace moltissimo, perché permette di vivere esperienze immersive nella natura, a contatto con gli animali e circondati dal verde. I tre si sono recati in un agriturismo che hanno già frequentato in passato: si trova a Lenna, in Val Brembana, nel bergamasco.

Avevano fatto visita a Ferdy già nel 2020 e ora vi hanno fatto ritorno per un giovedì diverso dal solito. I piccoli si sono divertiti a dar da mangiare ai pony e alle capre, si sono dedicati al disegno, hanno fatto lunghe passeggiate nel verde respirando aria pulita. L'influencer ha indossato una felpa beige e un paio di jeans chiari, con cappotto cammello e borsa griffata di Gucci, con caldi e comodi scarponcini.

Look sportivi anche per i bimbi: jeans scuri, bomber a quadri MC2 Saint Barth e scarponcini per Leone, jeans chiari, maglione a collo alto grigio e bomber fucsia per Vittoria. Per entrambi cappellini di lana sulla testa. Quello nero del primogenito appartiene alla collezione Chiara ferragni Brand, come si può notare dal logo rosa del marchio, l'iconico occhietto con le ciglia lunghe.

In agriturismo la famiglia non è al completo

Ai fan e follower dei Ferragnez non è sfuggita l'assenza di Fedez, in questo giovedì pomeriggio in famiglia. La coppia da diverse ore non compare insieme sui social, dove invece sono soliti condividere la loro quotidianità h24. Dopo l'ultima puntata del Festival di Sanremo (dove pare ci sia stata una lite a causa del bacio tra il rapper e Rosa Chemical), sono stati avvistati insieme a Milano nel giorno di San Valentino. Il silenzio social però continua e i sostenitori della coppia hanno addirittura pensato a organizzare un flash mob per incoraggiarli a fare pace!