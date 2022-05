Chiara Ferragni rilancia le mollettine baby per capelli: i fermagli con il cuore valgono 500 euro L’estate è alle porte e Chiara Ferragni lancia la prossima mania: le sue mollettine per capelli colorate sembrano un ricordo di infanzia, ma sono un accessorio di lusso.

A cura di Beatrice Manca

Nonostante le bizze del meteo, l'estate è alle porte: le temperature sono in netto aumento e le influencer iniziano a lanciare le tendenze estive, sfoggiando bikini, crop top e abitini prendisole. L'accessorio di cui non potremo fare a meno quest'estate? Secondo Chiara Ferragni sono le baby clip, le mollette per capelli colorate che usavamo da bambine. L'imprenditrice digitale ha sfoggiato un look decisamente estivo con top all'uncinetto e jeans a vita bassa, proponendo le mollettine in versione "romantica" e griffata.

Chiara Ferragni anticipa l'estate con il top uncinetto

Chiara Ferragni si trova in Sicilia con le sue amiche: dopo aver festeggiato il 35esimo compleanno a Palermo si gode le bellezze archeologiche della Valle dei Templi di Agrigento e un assaggio d'estate. Per le sue giornate di relax ha sfoggiato un top crochet (rilanciando il trend dell'uncinetto che ha spopolato la scorsa estate) del suo brand, abbinato a jeans a vita bassa, il modello più trendy dell'estate 2022. Il top è in vendita online al prezzo di 233 euro. Per completare il tutto ha scelto un paio di comode sneakers e accessori griffati molto particolari.

Chiara Ferragni indossa Chiara Ferragni brand

Le mollette a forma di cuore di Chiara Ferragni

Da qualche stagione ormai spopolano gli accessori pop per capelli che ci riportano agli anni: mollettoni colorati, hair clip e elastici con stelline e cuoricini in colori fluo. Chiara Ferragni ha una vera e propria passione per gli accessori glossy e si sa, ogni dettaglio dei look dell'imprenditrice diventa tendenza. Nelle ultime foto pubblicate sui social ha sfoggiato due nuove hair clip rosa a forma di cuore, con il profilo intarsiato di brillantini. Non fatevi ingannare dall'aspetto "giocoso": si tratta di accessori firmati Gucci, dal prezzo di 250 euro l'una.

Gucci hair clip

La coppia di fermagli che l'influencer porta sui capelli, quindi, vale 500 euro. Chissà se baby Vittoria, che adora giocare con i suoi fermargli, le ruberà alla mamma…