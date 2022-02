Chiara Ferragni rilancia i look total denim: il trend diventa rock con gli accessori di pelle Chiara Ferragni si sta godendo al massimo il viaggio di lavoro a New York e sui social non perde occasione per documentare i look scelti. Per passeggiare tra le strade della Grande Mela ha puntato su un look di jeans e pelle, rilanciando il trend del total denim ma in versione rivisitata.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è a New York per la Fashion Week, si tratta del suo primo viaggio oltreoceano dopo circa 2 anni di pandemia e ha organizzato tutto nei minimi dettagli per non andare incontro a imprevisti. Certo, la cosa l'ha costretta a rimanere per giorni lontana dai figli Leone e Vittoria, ma continua a essere in contatto con loro in ogni momento della giornata attraverso le videocall. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare innumerevoli look glamour e per lanciare le tendenze che spopoleranno nelle prossime stagioni? Nelle ultime ore ha incantato tutti in versione casual-chic, rilanciando la moda del total denim ma rivisitata in chiave rock.

Il look casual e chic di Chiara Ferragni

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni ha letteralmente spopolato con i suoi outfit newyorkesi: ha dato il via alle danze con guanti e crop top logati, ha poi sfidato il freddo con il mini maglione e la gonna a pieghe a vita bassissima, mentre ieri sera si è ispirata a Tananai sfoggiando la sua stessa giacca "sanremese" tempestata di cristalli. Nelle ultime ore ha organizzato a una semplice passeggiata tra le vie della città ma non per questo ha rinunciato al glamour, puntando tutto su un look che mixa alla perfezione stile casual e chic. Come fare per imitarla? Abbinando dei comodi jeans a dei cuissardes col vertiginoso tacco a spillo.

Chiara Ferragni con il look di jeans e pelle

Total denim in versione rock, il trend da seguire in primavera

Ricordate il trend dei look total denim? La mania tornerà anche nella primavera 2022 e a dimostrarlo è stata Chiara Ferragni, che l'ha rivisitata in un'inedita chiave rock. Ha abbinato dei jeans skinny a una camicia in denim sulle stesse tonalità, completando il tutto con degli accessori di pelle total black, dal chiodo avvitato agli stivali cuissardes col tacco, fino ad arrivare all'iconica borsa Lady Dior in formato mini.

Chiara Ferragni con il look denim on denim

Niente codine alla Sailor Moon, questa volta ha tenuto i capelli sciolti e lisci, portando l'attenzione sul "denim on denim". In quanti non vedono l'ora che arrivi la bella stagione per seguire la tendenza?