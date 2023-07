Chiara Ferragni ricorda gli inizi del suo brand: le prime foto da testimonial Tutti oggi conosciamo il successo del marchio omonimo di Chiara Ferragni, ma vi ricordate da quali prodotti è partito tutto?

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni non è solo una delle influencer di moda più famose al mondo, ma è anche un'imprenditrice del settore. Tutti oggi conosciamo la sua creatura omonima, Chiara Ferragni Brand, ma chi si ricorda i primissimi prodotti? L'imprenditrice digitale ha fatto fare ai propri follower un tuffo nel passato condividendo su Instagram le primissime foto da fondatrice e testimonial del marchio con l'occhio cigliato.

I primi accessori di Chiara Ferragni Brand

Ogni tanto anche Chiara Ferragni si ferma a guardare agli inizi della sua carriera, quando tutto è partito. Anche se in molti già la conoscevano per il blog The Blonde Salad, Chiara Ferragni non era ancora l'icona che conosciamo oggi con un film e una serie tv all'attivo. Nel 2013 Chiara Ferragni ha lanciato il suo brand omonimo focalizzandosi unicamente sulle scarpe. Nelle storie pubblicate su Instagram si vedono alcune delle sue prime calzature, friulane e mocassini con glitter argento e il logo inconfondibile dell'occhio cigliato sulla punta. In altre foto vediamo anche le cover scintillanti per il telefono, uno dei primi accessori venduti. Oggi il marchio si è allargato con abbigliamento, costumi da bagno, una linea kids, gioielli e make up.

Chiara Ferragni nel 2015

Com'era Chiara Ferragni nel 2015

Nelle foto è la stessa influencer a fare da testimonial al suo brand, di cui è fondatrice e CEO. Le foto risalgono al 2015 e al 2016 e la stessa Chiara Ferragni nelle storie commenta: "Loved my 2015 hair". All'epoca Chiara Ferragni portava i capelli più lunghi e mossi, con una sfumatura di colore più scura e calda. Nelle foto la vediamo con un look che seguiva le tendenze del periodo: jeans skinny, stivaletti logati e t-shirt stampata. Chissà cosa avrà pensato guardandosi indietro. Di sicuro, tanta tenerezza, infatti accanto alle foto scrive: "Baby me and baby Chiara Ferragni Brand". Lei e la sua creatura sono cresciuti insieme, fino ad arrivare al successo che tutti conosciamo.