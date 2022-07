Chiara Ferragni osa ancora a Parigi: arriva alle sfilate coperta solo da fili di cristalli multicolor Chiara Ferragni è tra le grandi protagoniste della Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture e ogni giorno riesce a sorprendere i fan con dei look audaci e glamour. Nelle ultime ore si è superata ancora: per un evento glamour si è coperta solo con dei cristalli multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week dedicata all'Haute Couture e ormai da giorni sta seguendo le sfilate dell'Autunno/Inverno 2023-24 direttamente dalle prime file del front-row. Fin dall'arrivo in Francia ha sorpreso il pubblico con le sue continue provocazione, dando prova di essere un'icona di sensualità oltre che icona di bellezza e di stile. Per l'occasione ha cambiato drasticamente hair look grazie a delle maxi extension ma a fare la differenza sono gli outfit iper femminili che sfoggia quotidianamente. Ieri sera, ad esempio, ha dato spazio agli scintillii coprendosi solo con dei multi cristalli variopinti: ecco chi ha firmato l'abito brillante.

Lo stile audace di Chiara Ferragni a Parigi

Quale migliore occasione della Settimana della Moda per osare in fatto di stile? Chiara Ferragni lo sa bene e ormai da anni cura i suoi outfit nei minimi dettagli quando deve partecipare a sfilate o a eventi fashion. Il recente soggiorno a Parigi, in particolare, sembra essere all'insegna delle provocazioni. Si è trasformata in Madre Natura con una foto in topless, ha indossato un abito con le rose sul seno, ha lanciato il trend dei piercing ai capezzoli applicati sul vestito da sera, mentre ieri sera ha lasciato il lato b in vista con dei pantaloni trasparenti. Nelle ultime ore è riuscita incredibilmente a sorprendere ancora una volta i fan con un look scintillante caratterizzato da una serie di fili di cristalli che hanno coperto "solo il necessario".

Chiara Ferragni in The Attico

Chi ha firmato l'abito di cristalli di Chiara Ferragni

Ieri sera Chiara Ferragni ha partecipato a una cena di gala con le amiche dopo le sfilate e per l'occasione ha puntato tutto sulla sensualità e sugli scintillii. Ha indossato un luccicante abito di The Attico, il brand dell'amica Gilda Ambrosio, un modello realizzato semplicemente con dei fili di cristalli multicolor incrociati sia sul seno che sui fianchi.

Chiara Ferragni con l’abito di cristalli

La gonna è con le frange ed è arricchita da esuberanti piume nere sugli orli. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'outfit è "effetto nudo": fatta eccezione per i cristalli colorati che coprono le parti intime, la silhouette viene lasciata completamente scoperta. Non sono mancati i tacchi a spillo e i capelli lunghissimi effetto liquid hair che hanno aggiunto un ulteriore tocco da diva al total look.