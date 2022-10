Chiara Ferragni e il look da ufficio: al lavoro con occhiali da sole e tutina aderente come Catwoman Dopo un weekend trascorso a casa con la famiglia Chiara Ferragni è tornata al lavoro; è andata in ufficio con un look griffato ironicamente definito “casual”.

A cura di Giusy Dente

Come si veste per andare in ufficio una influencer e fashion addicted come Chiara Ferragni? L'imprenditrice ha mostrato a fan e follower il suo look per una giornata di lavoro definendolo ironicamente "casual". Si tratta di un outfit griffatissimo, in cui non mancano ovviamente i dettagli firmati Chiara Ferragni Brand, marchio che si è ulteriormente ampliato aggiungendo anche una collezione di occhiali da sole.

Chiara Ferragni va in ufficio

Chiara Ferragni ha trascorso il fine settimana in casa con la sua famiglia. L'influencer ha dovuto mettere in pausa gli impegni di lavoro a causa di una febbre alta sopraggiunta lo scorso venerdì proprio mentre era sul set di uno shooting fashion (al quale stava partecipando con un total look di pelle e cuissardes rosso fuoco). Ha preferito rimettersi in forma e guarire, prima di tornare al lavoro.

La domenica l'ha passata coi figli e si è divertita a fare da parrucchiera alla piccola Vittoria, realizzando sulla sua testolina bionda la prima ponytail. Nessun look glamour per l'influencer, bensì il comodo pigiama; non ha esitato a mostrarsi struccata e senza filtri. Lunedì però è andata in ufficio e lo ha fatto con un outfit di lusso, che lei ha ironicamente definito "casual".

Leggi anche Quanto costano le candele di design nel salotto di Chiara Ferragni

Il look (poco) casual di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha cominciato la settimana lavorativa in grande stile. Per recarsi in ufficio ha scelto un look total black in stile Catwoman, griffato e tutt'altro che casual! Ha indossato una tutina Skims (il brand di Kim Kardashian) a maniche lunghe, con collo a lupetto e zip frontale, che lei ha lasciato leggermente aperta sul décolleté. Costa 150 euro.

in foto: tuta Skims

L'imprenditrice ama particolarmente questo capo. Ne sta sfoggiando diverse: da quella asimmetrica di David Koma indossata a Marbella questa estate a quella con goccia sul décolleté firmata Philosophy di Lorenzo Serafini della scorsa New York Fashion Week.

Ha aggiunto un trench oversize doppiopetto di Prada interamente in pelle con rever classico, tasche e bottoni: costa 8200 euro e fa parte della collezione Autunno Inverno 2022. Per completare il look anche un paio di stivali in velluto Saint Laurent da cavallerizza, alti fino al ginocchio.

in foto: cappotto Prada

Immancabili gli occhiali da sole del brand che porta il suo nome. Sono il nuovo modello Moon Eye: montatura bianca, lenti specchiate e logo Eye Star color oro. Sul sito ufficiale costano 199 euro. Insomma: casual si fa per dire.