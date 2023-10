Chiara Ferragni dice addio al blazer: il tailleur trendy per l’autunno 2023 è con gilet e pancia scoperta Chiara Ferragni lancia il capo must per l’Autunno/Inverno 2023 indossando una versione rivisitata del classico completo maschile, dove al posto della giacca c’è solo il gilet in versione crop top che si indossa con pantaloni ampi o baggy.

A cura di Arianna Colzi

Il look di Chiara Ferragni

Diciamo addio al tailleur come lo conoscevamo e prepariamoci a quello con gilet in versione crop top, capo che prende il posto del classico blazer e si abbina a pantaloni sartoriali dal fondo ampio. Il look scelto da Chiara Ferragni, con completo grigio tortora, riprende una delle tendenze più cool dell'Autunno 2023. Il completo con gilet in versione crop è già stato una must la scorsa primavera e ora è pronto a tornare nel guardaroba autunnale.

Quanto costa il look di Chiara Ferragni

L'outfit di Chiara Ferragni è firmato da un brand emergente, The Andamane, totalmente Made in Italy. Il modello del gilet crop è il Nadine In Light Grey e costa 289 euro, mentre i pantaloni a palazzo che formano il completo sono i Natalie High Waisted Palazzo Pants e costano 372 euro. Il look di Ferragni è completato da una cintura Cassandre con fibbia quadrata in pelle liscia firmata Saint Laurent (costo 425) e da una borsa Lady Dior in pelle nera (5.900 euro).

Come seguire il trend del completo con gilet crop

Il completo con gilet, da sempre considerato un outfit maschile, non solo è diventato un capo genderless, ma adesso si adatta alle tendenze della Gen Z: addio giacca e pantalone a sigaretta, adesso il gilet si porta da solo, diventando un crop top. Con questo taglio, si smorza anche la formalità del look, che diventa un outift da giorno. Per i più freddolosi, sotto il gilet è possibile mettere una camicia o una semplice t-shirt total white.

Total look Frankie Shop

Il gilet crop è stato proposto in passerella da Stella McCartney in versione gessato, da abbinare a pantaloni baggy sempre gessati, tutto in lana rigenerata (modello scelto anche dai Maneskin per il concerto al Madison Square Garden di New York). Per restare su brand più accessibili The Frankie Shop propone, ad esempio, una versione del gilet crop taglio incrociato (195 euro), mentre per gli amanti di tagli e colori più tradizionali, Zara propone, tra gli altri, un gilet nero con bottoni centrali.