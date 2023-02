Chiara Ferragni, come si è preparata per parlare in pubblico a Sanremo Dietro al Festival di Sanremo ci sono mesi e mesi di lavoro: Chiara Ferragni si è affidata a un professionista per cimentarsi con la conduzione televisiva.

A cura di Beatrice Manca

La 73esima edizione Festival di Sanremo si è ufficialmente conclusa e i suoi protagonisti si godono il meritato riposo. Anche Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e dell'ultima serata, è tornata a casa dai suoi bambini e si è concessa una giornata di relax con una maschera al viso. Per lei il debutto al Festival è stato un successo: ha incantato tutti con abiti manifesto ispirati a opere d'arte, look scelti per mandare importanti messaggi contro stereotipi e pregiudizi, e ha usato il palco per leggere una lettera a se stessa bambina. Ad aiutarla in questa grande sfida ci sono state moltissime figure, incluso un public speaking coach, come lei stessa ha rivelato ai follower.

Come si è preparata Chiara Ferragni per Sanremo

Anche se noi vediamo solo il risultato finale, dietro un evento come il Festival di Sanremo ci sono mesi e mesi di lavoro, per gli artisti e per i conduttori. Chiara Ferragni ha iniziato a prepararsi dall'estate, lavorando insieme a Fabio Maria Damato e agli stilisti Maria Grazia Chiuri (Dior) e Daniel Roseberry (Schiaparelli) alla scelta degli abiti. Ogni outfit infatti è stato creato a partire da un'idea della stessa Ferragni. Ci sono stati poi lunghi giorni di prove e un monologo da preparare: Chiara Ferragni lo ha scritto da sola, ma ha lavorato per mesi insieme al coach di public speaking Federico Stefanelli per migliorare la capacità di parlare al pubblico in televisione. Stefanelli, nello specifico, ha lavorato come consulente per la comunicazione in moltissime aziende e ha grande esperienza in teatro. L'imprenditrice lo ha ringraziato con un post su Instagram per l'aiuto e per "i bei momenti passati insieme".

Chiara Ferragni con il coach Federico Stefanelli (foto via Instagram Stories)

Cosa fa il coach di public speaking

Il coach di public speaking è un professionista che aiuta le persone a parlare in pubblico, soprattutto (ma non esclusivamente) in ambito lavorativo, come alle conferenze o per le presentazioni importanti. Si lavora su vari aspetti, dall'organizzazione del discorso alla gestione dei tempi del ritmo, senza dimenticare dizione e prossemica. Chiara Ferragni è abituata al grande pubblico ma è la prima volta che si cimenta con una conduzione televisiva, un banco di prova non da poco: il successo dell'esperienza di Sanremo la spingerà a tornare in tv?