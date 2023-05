Chiara Ferragni ammette il fail: “Mi lamentavo del top e scopro che l’ho messo in modo sbagliato” “Mi lamentavo che il top non stava sù, si vedeva una tetta. Poi scopro che l’ho messo in modo sbagliato, da deficiente”: è il fail di Chiara Ferragni, una di noi.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni una di noi! Siamo abituati a pensare a lei come a un'imprenditrice di successo, alla fashion addicted italiana per eccellenza. Eppure anche lei ogni tanto fa un passo falso: e lo ammette! In un TikTok ha spiegato di aver indossato per ore un capo di abbigliamento senza rendersi conto di averlo fatto in modo scorretto: ecco perché la vestibilità era problematica e la lasciava a seno nudo.

Chiara Ferragni ammette il fail

Epic fail, direbbe qualcuno: e a renderlo "epic" è il fatto che a commetterlo sia stata proprio Chiara Ferragni, visto che la materia è la moda. L'influencer ogni giorno condivide sui social la sua quotidianità, mostrando a fan e follower momenti di vita privata, professionale, familiare. I viaggi in giro per il mondo, gli eventi, le sfilate, le feste, l'intimità domestica: è tutto in mondovisione. Ne è nata anche una serie tv targata Netflix, di cui è stata appena rilasciata la seconda stagione.

Nel racconto che Chiara Ferragni fa quotidianamente online, ovviamente un ruolo speciale lo occupano i contenuti inerenti il mondo fashion. Ha creato il suo brand di vestiti e accessori, collabora con diverse Maison: è il settore che ama più di tutti, quello in cui continua a distinguersi e che l'ha resa famosa. Di recente ha sfoggiato un capo che a distanza di alcune ore ha attirato la sua attenzione per un motivo particolare.

Ha raccontato la disavventura su TikTok, con tanto di foto. "Ieri mi lamentavo tutto il giorno che il top non stava sù e mi si vedeva una tetta. Poi scopro che l'ho messo in modo completamente sbagliato, proprio da deficiente!" ha raccontato. Il top in questione lo ha indossato a Forte dei Marmi: è un top bianco monospalla, che lei però ha messo sul corpo in modo scorretto. L'imprenditrice ha allegato anche la foto dimostrativa, col top indossato da una modella nel modo giusto.