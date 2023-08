Chi sono i royals più vicini a Harry dopo la crisi con la famiglia I rapporti tra Harry e la famiglia reale sono compromessi, ma c’è qualcuno con cui è ancora in contatto.

La Megxit ha segnato una frattura insanabile nel rapporto tra Harry e la sua famiglia. Il secondogenito di lady Diana ha preferito lasciare la royal family, trasferirsi lontano da Londra e cominciare una nuova vita con sua moglie, una vita più libera, senza vincoli, senza rigidi protocolli a cui attenersi. Meghan Markle è stata a lungo additata come l'artefice di questa rottura, ma nel tempo le cose si sono fatte ancora più complicate.

La coppia ha rilasciato interviste in cui ha espresso opinioni molto dure nei confronti di Buckingham Palace. Infine, ciliegina sulla torta, è uscito Spare, il libro autobiografico in cui Harry ammette il dolore e la frustrazione provati sin da piccolo, per essere considerato la "riserva" del fratello maggiore William. Harry è tornato a Londra poche volte e in tutte le occasioni si è percepita una certa freddezza, coi suoi parenti. Nessun tentativo di pace è andato a buon fine, ma con qualcuno in particolare pare che Harry sia rimasto in ottimi rapporti.

Harry è molto vicino alle cugine

Benché i rapporti con suo fratello William e con suo padre re Carlo III non siano idilliaci, Harry pare sia in ottimi rapporti con le cugine. Pare che il duca di Sussex sia costantemente in contatto con Beatrice ed Eugenie di York: entrambe gli sono rimaste vicine in questo momento difficile. Una fonte ha detto a People: "Sono ancora migliori amici e parlano costantemente. Per le ragazze è stato stressante, loro vedono entrambi i punti di vista".

Non a caso, nel giorno dell'incoronazione di Carlo, suo figlio Harry è tornato a Londra per prendere parte alla cerimonia, ma non si è seduto coi membri senior della famiglia. Lui ha rinunciato a quel ruolo, ma è entrato nell'Abbazia di Westminster assieme a Beatrice, il marito Edoardo Mapelli Mozzi, Eugenie e il marito Jack Brooksbank. Il duca di Sussex ha poi preso posto in terza fila, proprio tra Jack e la principessa Alexandra.

"Eugenie è sempre stata più di una semplice cugina per Harry, un'amica intima", hanno scritto Omid Scobie e Carolyn Durand nel libro Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family. Secondo i due autori: "Tra tutti i nipoti della regina, Harry ed Eugenie hanno una delle connessioni più sincere. Come Harry, Eugenie è leale, onesta e molto divertente. I due hanno trascorso molte serate insieme a Londra. Harry si era sempre confidato con sua cugina quando si trattava delle donne della sua vita. Non solo si fidava implicitamente di lei, ma gli amici dicono che lei dà ottimi consigli ed è sempre stata più saggia della sua età".