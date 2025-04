video suggerito

Chi ha firmato l'abito che la principessa Isabella di Danimarca ha indossato per i suoi 18 anni La principessa Isabella di Danimarca, figlia del re Frederick e della regina Mary, compirà 18 anni il prossimo 21 aprile ma ha anticipato i festeggiamenti di qualche giorno. Ecco cosa ha indossato per l'evento di gala organizzato in suo onore.

A cura di Valeria Paglionico

Per la principessa Isabella di Danimarca, figlia del re Frederick e della regina Mary, si avvicina una giornata speciale: il prossimo 21 aprile compirà 18 ma, come richiesto dalla tradizione di corte, ha già dato il via ai festeggiamenti con una serie di eventi di gala, ultimo tra tutti uno spettacolo al Teatro Reale di Copenaghen. Lo show di musica, danza e cori è stato organizzato in suo onore e ha visto esibirsi sia artisti "veterani" che giovani talenti. A farle compagnia c'era la famiglia al completo, dai genitori ai fratelli Christian, Josephine e Vincent, fino ad arrivare alla nonna Margrethe. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look fiabesco destinato a passare alla storia? Ecco tutti i dettagli dell'abito scintillante della principessa (quasi) 18enne.

Isabella di Danimarca col maxi abito di tulle per i 18 anni

Il raggiungimento della maggiore età è sempre un evento importante per un giovane e la principessa Isabella di Danimarca ha voluto fare le cose in grande. Dopo aver dato il via ai festeggiamenti qualche giorno fa al municipio di Aarhus, nelle ultime ore ha partecipato a una serata di gala al Teatro Reale ed è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé con un look fiabesco e scintillante.

La Royal Family di Danimarca

Per l'occasione si è affidata allo stilista di fiducia della mamma Mary, Jesper Høvring, che ha realizzato su misura per lei un lungo abito da ballo blu notte, un modello di tulle tempestato di strass, con la maxi gonna a ruota, il corpetto aderente e drappeggiato e le spalline larghe. All'altezza della vita ha inoltre un'applicazione di cristalli.

La principessa Isabella di Danimarca con l'abito di Jesper Høvring

Perché la principessa danese non ha indossato la tiara

A completare il look principesco di Isabella di Danimarca non sono mancati i gioielli scintillanti, per la precisione un paio di orecchini di diamanti della collezione di mamma Mary, che sono stati messi in risalto da un raccolto bon-ton tiratissimo. Il make-up era coordinato all'abito, ovvero con ombretto blu scuro e gloss sulle labbra. Per quale motivo l'erede al trono non ha indossato la tiara? Il dress code dell'evento non lo prevedeva e, come se non bastasse, non avendo ancora compiuto 18 anni, non ne possiede ancora una tutta sua. Stando alle indiscrezioni, però, potrebbe riceverne in regalo una nel giorno del suo compleanno. Ora, dunque, non le resta di aspettare il 21 aprile, quando festeggerà in forma privata in famiglia.