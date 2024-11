video suggerito

Chi ha firmato l'abito a fiori blu di Sabrina Ferilli a Tu Sì Que Vales Sabrina Ferilli è tra le grandi protagoniste di Tu Sì Que Vales e anche durante la settima puntata è riuscita a distinguersi per glamour: ecco tutti i dettagli del tubino a fiori blu che ha sfoggiato sul palco.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è il talent di Canale 5 che da anni intrattiene il pubblico del sabato sera e, nonostante il tempo che passa, continua a essere super seguito. Al timone del programma è stato riconfermato il "dream team" dello scorso anno, da Giulia Stabile nei panni di conduttrice ai giudici Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. A capo della giuria popolare c'è ancora una volta Sabrina Ferilli, che sul palco riesce sempre a distinguersi per bellezza e stile glamour. Chi ha firmato il tubino a fiori che ha indossato per la settima puntata del 2 novembre 2024?

Quanto costa il tubino a fiori di Sabrina Ferilli

Oggi va in onda la settima puntata di Tu Sì Que Vales e, al di là dei numerosi talenti in gara che sul palco hanno presentato le loro performance uniche e originali, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Sabrina Ferilli. Da sempre simbolo della bellezza mediterranea e di uno stile elegante ma allo stesso tempo sensuale, anche questa volta è riuscita a distinguersi per glamour. Se la scorsa settimana aveva sconvolto le regole di dress code da prima serata indossando i jeans, questa volta è tornata alla sua più grande passione: i tubini. Si è affidata alla Maison Dolce&Gabbana sfoggiando un modello midi e strapless a fondo nero ma decorato all-over con dei maxi fiori blu cobalto. Il prezzo del capo? Una variante simile ma con le maniche lunghe sugli e-commerce di moda viene venduta a 1.950 euro.

Sabrina Ferilli in Dolce&Gabbana

Sabrina Ferilli con i tacchi a spillo blu elettrico

Per completare il tutto la rappresentante della giuria popolare di Tu Sì Que Vales non ha rinunciato a degli ulteriori accessori glamour, primi tra tutti i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps blu elettrico coordinate alla stampa dell'abito. Ha poi aggiunto un mini cardigan total black dai dettagli in pizzo per proteggersi dal freddo e una collanina scintillante al collo. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati. Make-up dai toni naturali, ironia da vendere e fascino irresistibile: Sabrina Ferilli potrà anche aver compiuto 60 anni la scorsa estate ma continua a essere il simbolo della bellezza mediterranea che non sente il peso del tempo che passa.

