Chi è Vittoria Ceretti, la top model fotografata con Leonardo DiCaprio Vittoria Ceretti è una delle modelle italiane più famose al mondo e nelle ultime ore si parla di lei per un presunto flirt con Leonardo DiCaprio: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita e sulla sua carriera.

Avete mai sentito il nome di Vittoria Ceretti? Si tratta di una delle modelle più famose al mondo, diventata nota al grande pubblico italiano dopo l'esperienza a Sanremo nel 2021. Di recente è finita al centro dell'attenzione dei media per una questione amorosa: è stata paparazzata in compagnia di Leonardo DiCaprio e si parlerebbe già di un presunto flirt. Ha 25 anni, viene da Brescia e ha conquistato l'olimpo della moda internazionale con la sua bellezza etera e lunare: occhi verdissimi, pelle diafana, viso d'angelo incastonato dai capelli corvini. Da Chanel a Burberry, da Valentino a Dior, non c'è designer che non l'abbia chiamata per indossare i propri capi.

Chi è Vittoria Ceretti, la modella prodigio del fashion system

Il debutto nel mondo della moda di Vittoria Ceretti è avvenuto quando era appena adolescente: a 14 anni ha partecipato al concorso Elite Model Look, rivelando a tutti una bellezza fuori dal comune. L'anno della svolta è stato il 2014, quando Dolce&Gabbana l'ha scelta per la sua nuova campagna pubblicitaria. Poi è stata la volta di Giorgio Armani, di Prada, Givenchy, Chanel: Karl Lagerfeld la considerava una delle sua protégé, e ancora oggi è volto della Maison. Quando ha raggiunto la maggiore età, insomma, Vittoria Ceretti era già uno dei nomi più importanti del fashion system.

Vittoria Ceretti in passerella con un abito Karl Lagerfeld

Nel 2016 è arrivata la prima prestigiosa copertina, Vogue Italia, che la consacra al successo. Oggi è una vera e propria diva internazionale, una presenza fissa sulle passerelle più ambite delle Fashion Week internazionali, nonché una icona di stile seguita da oltre 1,5 milioni di follower. Per quanto riguarda la sua vita amorosa, risulta ancora sposata con il deejay Matteo Milleri (il loro matrimonio risale al giugno del 2020, quando pronunciarono il fatidico sì a Ibiza), dunque non è ancora chiaro in che rapporti sia con l'attore Leonardo DiCaprio.

Vittoria Ceretti in abito da sposa

Vittoria Ceretti ha partecipato a Sanremo 2021

Il grande pubblico italiano ha conosciuto Vittoria Ceretti grazie all'esperienza a Sanremo 2021. Entrò nella kermesse di quel Festival all'ultimo minuto dopo il forfait di Naomi Campbell (che all'epoca ci rinunciò a causa delle restrizioni anti-Covid imposte negli Stati Uniti). La scelta di Amadeus, però, si rivelò vincente: oltre ad aver celebrato la moda Made in Italy, ha dato spazio a una ragazza dall'incredibile bellezza e talento.

Vittoria Ceretti sfila per MaxMara

Tutto quello che c'è da sapere sulle foto con Leonardo DiCaprio

Vittoria Ceretti si trova a Santa Barbara ed è proprio lì che è stata paparazzata con Leonardo DiCaprio. I due passeggiano fianco a fianco mangiando un gelato in abiti casual e, sebbene non appaiano in atteggiamenti intimi o complici, i giornali di gossip hanno subito ipotizzato un presunto flirt.

Vittoria Ceretti sfila per Valentino

Certo, considerando il fatto che l'attore si accompagna spesso a delle modelle piuttosto giovani, Vittoria potrebbe essere sicuramente la sua nuova fiamma, ma rimane "l'incognita" del matrimonio della top con Matteo Milleri. L'ultima foto dei coniugi risale allo scorso gennaio ma, almeno al momento, non hanno mai parlato di una possibile separazione. Con Leonardo DiCaprio si tratterà solo un'amicizia?