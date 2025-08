Che cos’è il teabagging, la pratica sessuale di Gwyneth Paltrow e Ben Affleck

Ben Affleck e Gwyneth Paltrow nel 1998

Nel libro Gwyneth: The Biography, l'autrice Amy Odell si è soffermata sull'intera vita dell'attrice, raccontandone vita privata e carriera, compresi aneddoti ancora mai rivelati sul suo conto. Uno di questi risale almeno a 25 anni fa, quando faceva coppia col collega Ben Affleck. È un dettaglio che riguarda la loro vita sessuale, che Gwyneth Paltrow avrebbe confidato al make-up artist Kevyn Aucoin.

Cosa c'è scritto nella biografia di Gwyneth Paltrow

La biografia dedicata a Gwyneth Paltrow fa seguito a quella sulla vita di Anna Wintour, scritta sempre da Amy Odell. Uno stralcio del libro è stato pubblicato in anteprima esclusiva da People. L'autrice ha raccontato di aver fatto oltre 220 interviste per approfondire tutti gli aspetti della vita dell'attrice, dall'infanzia all'attuale carriera di imprenditrice, una volta chiusi i ponti con Hollywood. "Che la si ami o la si odi, non siamo riusciti a distogliere lo sguardo da lei" ha detto, spiegando le motivazioni che l'hanno spinta a dedicarle il volume. La scrittrice ha avuto modo di parlare con persone che hanno fatto o fanno parte della vita dell'imprenditrice, ottenendo da loro rivelazioni anche molto intime e personali.

Cos'è il Teabagging che Ben Affleck praticava con Gwyneth Paltrow

Nel libro è riportata una confidenza che Gwyneth Paltrow avrebbe confidato al make-up artist Kevyn Aucoin, a proposito della vita sessuale con Ben Affleck. L'attrice è stata sentimentalmente legata all'attore dal 1997 al 2000, con tanti alti e bassi. "La loro alchimia fisica non riusciva a superare i suoi impulsi autodistruttivi, che potrebbero aver portato persino al tradimento. Le amiche di lei avevano delle riserve su di lui perché non sempre ricambiava il suo affetto. A volte sembrava più interessato a giocare ai videogiochi con i ragazzi" scrive Odell nel suo libro, in cui riporta anche la confidenza fatta dall'attrice.

Sembra che i due praticassero il cosiddetto "teabagging", una pratica sessuale il cui nome rimanda proprio al gesto di immergere più e più volte la bustina di té nell'acqua, durante l'infusione. Questa immagine rende l'idea di ciò che accade tra i due partner. È il preliminare che anticipa il sesso orale e che prevede la stimolazione e suzione dello scroto, zona erogena molto sensibile. Se ne parla persino in una puntata di Sex and the City (nel nono episodio della sesta stagione) e ne viene data una a descrizione nel film Pecker, quando si parla degli ambienti degli strip club gay. "Il teabagger inzuppa la bustina; il teabaggee riceve la bustina inzuppata" dice invece Dan Savage, curatore della rubrica Savage Love, per spiegare la tecnica.