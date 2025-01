Che cos’è il dating sunday: perché la prima domenica di gennaio siamo tutti sulle app di incontri

video suggerito

Anno nuovo vita nuova: ce lo ripetiamo ogni Capodanno, quando è difficile vincere la tentazione di fare il fatidico bilancio dell'anno vecchio. E ancora più difficile è sottrarsi a un altro rituale, in cui ci lanciamo ogni volta: la lista dei buoni propositi per i mesi a venire. Desideri da realizzare, sogni nel cassetto da avverare, obiettivi da raggiungere, traguardi da tagliare: puntualmente diciamo di volerci iscrivere in palestra, di voler risparmiare di più, di concedersi almeno un viaggio e chi più ne ha più ne metta. I più romantici, sognano l'amore, l'arrivo del principe azzurro. Ma abbassando un po' le aspettative, anche una compagnia divertente senza troppo impegno. E qualcuno cerca sulle app di incontri. Non è un caso che la prima domenica di gennaio sia la giornata che registra sempre più interazioni.

Dating sunday: cominciare l'anno cercando l'amore

Poco dopo san Silvestro, c'è una giornata che è stata ribattezzata Dating sunday. Nello specifico, si tratta della prima domenica di gennaio, una giornata particolare, dal punto di vista emotivo. Il nuovo anno è iniziato, i festeggiamenti volgono al termine, le feste sono un ricordo, si è già tornati a lavoro o lo si farà di lì a poco, ma basta fermarsi un attimo che ecco sopraggiungere i pensieri. Gennaio è un mese di aspettative e progetti, in cui si sta nel mezzo: un occhio rivolto al passato, uno al futuro, tra bilanci e voglia di novità, di cambiamenti.

Ovviamente se è il fronte sentimentale quello problematico, è lì che si soffermano i pensieri: chi ha chiuso una relazione e ha solo voglia di divertirsi, chi cerca una compagnia leggera con cui trascorrere del tempo e uscire un po' di più, chi sogna di trovare il principe azzurro per la vita. Non tutti le amano, molti hanno imparato a usarle per disperazione, fatto sta che sicuramente le app di incontri sono una possibilità, per concretizzare tutto ciò. E infatti è proprio nella prima domenica di gennaio che si registra il flusso maggiore! È la giornata in cui siamo più propensi a fare match, a chiacchierare, a flirtare. I nuovi dati arrivano dalla app Hinge, convinta che si ripeterà quanto già accaduto anche lo scorso anno.

La prima domenica del 2024 la app di incontri ha registrato il maggior numero di messaggi e Like rispetto alle domeniche precedenti del 2023. In particolare: i Like sono cresciuti del 27% e i messaggi del 29%. I dati confermano la tendenza, da parte degli utenti, a voler prendere in mano la propria vita sentimentale con maggiore slancio e decisione, aprirsi a nuove interazioni e nuove conoscenze: tutto in concomitanza con l'anno nuovo. Il 47% degli utenti di Hinge punta infatti a organizzare più appuntamenti nel 2025, per dare una svolta significativa alla propria situazione. Il 73% degli iscritti, infatti, ha ammesso di sentirsi bloccato sentimentalmente, fermo alle esperienze passate.

Il picco di interazioni si registra di sera, tra le 19.00 e le 23.00, il tipico "orario morto" in cui magari ci si annoia e si prende lo smartphone, in cui ci si vuole solo rilassare e svagare, godersi un po' di ozio. Ed è proprio la noia, quella che non ci deve guidare nelle scelte sentimentali, per evitare di entrare in situazioni di cui non siamo convinti o che non fanno per noi, per nulla soddisfacenti. Quella scintilla propositiva del dating sunday andrebbe mantenuta tutto l'anno, per affrontarlo con motivazione e determinazione, dirigendosi verso la propria felicità, sapendo bene cosa si vuole e cosa si sta cercando, senza cadere nelle trappole dei vuoti da colmare a tutti i costi (con altri vuoti).