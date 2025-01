video suggerito

Divorce Day, perché nel primo lunedì lavorativo di gennaio le coppie divorziano di più Sapete che esiste il Divorce Day, un giorno dell'anno in cui vengono registrate il maggior numero di richieste di divorzio? Ecco perché ricade sempre nel primo lunedì lavorativo del nuovo anno.

A cura di Valeria Paglionico

L'inizio di un nuovo anno viene sempre associato con una serie di buoni propositi con cui si prova a migliorare il proprio tenore di vita, dall'andare in palestra all'essere più determinati sul lavoro, fino all'affrontare con maggiore impegno e disponibilità una relazione amorosa. La cosa che in pochi sanno, però, è che l'inizio di gennaio è anche il periodo in cui le coppie sono a maggiore rischio rottura. Nel primo lunedì lavorativo dell'anno, infatti, ricade sempre il cosiddetto Divorce Day, ovvero il giorno in cui si registrano il maggior numero di richieste di divorzio: ecco tutte le motivazioni nascoste dietro questo fenomeno.

Cos'è il Divorce Day

Cos'è il Divorce Day? Il giorno dell'anno in cui si registrano più richieste di divorzio (secondo gli esperti aumenterebbero del 30% rispetto agli altri mesi). In questo 2025 il "Giorno del Divorzio" ricade il 13 gennaio, cioè il primo lunedì pienamente lavorativo dopo le festività natalizie. Il motivo per cui accade una cosa simile è molto semplice: tra impegni familiari, frenesia e cene in compagnia, spesso le vacanze di dicembre mettono a dura prova la propria capacità di sopportare lo stress, favorendo la comparsa di crisi di coppia. Una volta cominciato un nuovo anno, quando non ci si sente più "costretti" a essere buoni e felici, si prova dunque a dare una svolta drastica alla propria vita, spesso mettendo fine a una relazione arrivata al capolinea.

Perché dopo le vacanze di Natale aumentano le separazioni

La psicoterapeuta Karen Phillip in un'intervista a DailyMail ha rivelato che i partner che lasciano si sentono più sicuri di se stessi e della loro scelta in questo momento dell'anno: dopo essere stati circondati dall'affetto e dal supporto di familiari e persone care, affrontano la cosa con una determinazione "extra" che li aiuta a non farli tornare indietro sui propri passi. Al contrario, invece, parlare di divorzio durante le vacanze di Natale risulterebbe inopportuno e pesante, dunque in totale opposizione al clima di festa e allegria che contraddistingue il periodo. Solo quando riprende la normale routine quotidiana, ovvero il primo lunedì lavorativo del nuovo anno, si trova il coraggio di parlare di separazione, considerata un proposito per migliorare la propria vita e per essere realmente felici.