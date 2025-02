Lasciarsi prima o dopo San Valentino? Qual è il momento migliore per una rottura secondo gli esperti

video suggerito

Chiudere una relazione non è un'esperienza semplice da affrontare, soprattutto in prossimità di San Valentino, la festa che celebra l'amore in tutte le sue forme. Che si decida in prima persona di mettere fine al rapporto o che semplicemente si subisca la scelta del partner, non importa, l'unica cosa certa è che una rottura intorno al 14 febbraio può rendere la separazione ancora più difficile. San Valentino, con i suoi cioccolatini, i suoi bouquet di fiori e le sue cene romantiche è ormai diventata una ricorrenza che genera non poca pressione sociale, dunque sono moltissimi coloro che, nonostante non amino più il fidanzato o la fidanzata, preferiscono rimandare la rottura, così da non essere considerati "cattivi". Qual è, però, il momento migliore per lasciarsi? Ecco il parere degli esperti.

Esiste un momento giusto per lasciarsi?

È meglio lasciarsi prima di San Valentino o qualche giorno dopo, quando l'entusiasmo legato alla celebrazione dell'amore si è ormai esaurito? Stando al parere di Kiana Shelton, terapista del Mindpath Health in Texas, non esiste un momento giusto per lasciarsi. Solitamente la rottura non arriva all'improvviso, è una decisione che si prende in considerazione per molto tempo e che si mette in atto solo quando ci si sente pronti. In quel lasso di tempo ci sono sempre feste, ricorrenze e anniversari che possono essere usati come "scuse" per rimandare la separazione ma ciò che bisogna chiedersi è: "voglio davvero trascorrere questa giornata speciale con una persona che non amo più?". Sebbene scaricare il partner prima di San Valentino possa sembrare crudele, anche trascorrere la ricorrenza "svuotati" dai propri sentimenti può rivelarsi mentalmente stressante.

Perché aspettare dopo San Valentino per chiudere una relazione

Le rotture sono sempre difficili da affrontare ma è fondamentale essere onesti sia con se stessi che con il partner. Tutti coloro che, però, si sentono davvero indecisi sulla questione farebbero bene ad aspettare dopo San Valentino. Secondo Kiana Shelton, infatti, senza l'entusiasmo e la pressione sociale legate alla festa le persone riescono a elaborare meglio le proprie emozioni. Come se non bastasse, oltre a provare a dare un'ultima possibilità alla storia, si evita anche di rendere la ricorrenza "traumatica" per il partner. In tutti i casi, infine, è necessario affrontare tutto con gentilezza ed empatia, sottolineando l'importanza delle relazione arrivata purtroppo al termine.