Charlene di Monaco: l’elegante smanicato che sembra un capotto da imitare

A cura di Annachiara Gaggino

Alberto di Monaco e Charlene in Max Mara

Charlene e Alberto di Monaco si dedicano agli ultimi impegni ufficiali prima delle feste. I principi si preparano a trascorrere il Natale in famiglia, per poi partite con i figli, i gemelli Jacques e Gabriella alla volta dell'Antartide, un viaggio che è stato regalato ai bambini in occasione del loro nono compleanno e che si svolgerà con la sovrintendenza del Museo Oceanografico. Nell'attesa, però, i coniugi stanno completando la loro agenda di eventi formali e, dopo aver accolto gli scout austriaci, arrivati a Monaco per portare nel piccolo principato la Fiammella della Pace delle grotta di Betlemme, si sono dedicati ai festeggiamenti di fine anno alla Croce Rossa monegasca. Charlene e Alberto hanno consegnato personalmente alcuni pacchetti gourmet ai beneficiari dell'ente benefico fondato nel 1948.

Il look di Charlene di Monaco

Dopo aver incantato il pubblico con un abito incrostato di paillettes in occasione del Bal de Noël per questo evento ha scelto un outfit sobrio ed elegante. L'ex nuotatrice, infatti, predilige uno stile minimalista e lo ha dimostrato in diverse occasioni, per la giornata alla Croce Rossa, infatti, ha optato per un capo che a primo impatto sembrerebbe un semplice cappotto di lana nero.

Invece si tratta di una gillet doppio di una lunghezza appena sotto il ginocchio, uno smanicato nero dal taglio tailored e il collo a rever, tasche a filettone e spacco centrale sul retro firmato Max Mara. Charlene di Monaco lo ha indossato aperto, sopra un dolcevita nero e un paio di pantaloni grigi sartoriali delle décolleté nere.

La passione di Charlene per i cappotti

Un look che è il tratto distintivo della principessa, amante dei cappotti dalle linee pulite, di recente ha indossato un cappotto beige, chiuso il vita da una cintura, mentre per la Festa Nazionale del Principato ne ha scelto uno rosso cardinalizio dal collo ampio.

