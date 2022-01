Celine Dion, i look iconici: lo stile della diva arriva al cinema nel film “Aline” Nel film Aline – La voce dell’amore, l’attrice Valérie Lemercier veste (letteralmente) i panni di Celine Dion, indossando alcuni dei suoi abiti celestiali.

Oro, piume, paillettes, spacchi vertiginosi e gioielli da sogno: nel corso della sua carriera Celine Dion ci ha regalato outfit incredibili, nei concerti e sui red carpet. La vita della popstar canadese è stata raccontata nel film Aline – La voce dell'amore, in uscita al cinema il 20 gennaio 2022: l'attrice Valérie Lemercier ripercorre le tappe della sua storia, dalla cameretta in Quebec al successo mondiale. Un posto speciale nel film è riservato alla passione per la moda: sensuale e sofisticata al tempo stesso, Celine Dion è stata sempre in anticipo sui tempi. Dal tailleur "al contrario" di John Galliano per Dior all'abito di sole frange del Met Gala 2019, ecco una retrospettiva dei suoi momenti di stile iconici.

La passione di Celine Dion per la moda

Celine Dion è cresciuta in Canada una famiglia estremamente numerosa: da bambina aveva la frangetta e sognava la musica, oggi è una delle popstar più amate al mondo (nonché una delle più pagate). Merito di una voce cristallina e di una straordinaria presenza scenica, enfatizzata da abiti spettacolari. Sui red carpet e sul palco riusciva sempre a rubare la scena con abiti audaci e all'avanguardia: dai minidress ai maxispacchi, dalle trasparenze alle scollature asimmetriche, la sua figura esile le permette di indossare qualunque abito con nonchalance. Nel film si vede una copia perfetta del sontuoso abito da sposa, con un copricapo di cristalli "cucito" sui suoi capelli.

Celine Dion in Christian Siriano

Nel guardaroba sella sua villa faraonica dice di conservare ancora i costumi di scena e gli abiti più belli, veri e propri capolavori di sartoria. Presenza fissa alle sfilate, anche nelle foto "rubate" dai paparazzi è sempre griffatissima: tacchi a spillo perfino in aeroporto, saloppette in pelle con gli occhiali da sole, cappelli a tesa larga da diva, cuissard in velluto e total look pitonati anche in estate. Felpe? Poche, e sempre griffate (come quella iconica di Vetements).

Celine Dion alla sfilata Valentino

I look più celebri di Celine Dion

Lo stile di Celine Dion ha attraversato i decenni: anche se lei è cambiata nel corso degli anni ha mantenuto un fisico esile e una bellezza radiosa. Alla fine degli anni Novanta calcava fiera i red carpet con abiti trasparenti, con la lingerie a vista, o silhouette fascianti. Nel 1998 si esibì agli Oscar con la mitica "My heart will go on" scegliendo un abito semplicissimo di Michael Kors a maniche lunghe, pensato per esaltare la collana "Cuore dell'oceano", una replica esatta di quella del film Titanic realizzata dalla gioielleria Asprey & Gerard. L'abito è così famoso da essere scelto per la sua statua di cera realizzata da Grevin Museum di Parigi.

Celine Dion nel 1999 in Dior

L'anno dopo stupì tutti con un tailleur mannish bianco con la giacca abbottonata "al contrario" sulla schiena disegnata da John Galliano per Dior. Negli anni Celine Dion ha indossato le creazioni dei più famosi designer, creazioni disegnate per stupire e incantare, come l'abito con le "ali" bianche di Stéphane Rolland Couture, indossato per un'esibizione ai Billboard Music Awards.

Celine Dion in Stephane Rolland Couture nel 2017

Da vera performer, ogni sua pubblica apparizione è uno show: ancora oggi, a 53 anni, incanta con abiti scollati, tacchi alti e creazioni impossibili da portare per qualsiasi comune mortale. Spacchi e paillettes sono il suo pane quotidiano, e li indossa con disinvoltura in ogni red carpet, immune al passare del tempo, che la rende sempre più charmant.

Celine Dion in Zuhair Murad

Al Met Gala del 2019 indossò un abito scintillante e sfarzoso di Oscar de la Renta, con un copricapo di piume e frange dorate: una creazione pesantissima (10 chili di vestito) ma non per lei, che appariva glamour e impeccabile.

In Oscar De La Renta nel 2019

Il film in uscita è un'ottima occasione per immergersi nel suo guardaroba da sogno: Celine Dion è una creatura celestiale e ultraterrena, nella voce e nei mirabolanti look che sono già da antologia.