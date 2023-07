Cardi B, il look più chiacchierato del momento con abito arancione dalla maxi scollatura Cardi B è stata protagonista di uno spiacevole episodio. È salita sul palco con uno sgargiante abito arancione e mentre cantava un fan le ha tirato dell’acqua.

A cura di Giusy Dente

Cardi B si aggiunge al lungo elenco di star vittime di fan poco educati. Accade spesso, ai concerti, che il pubblico si diverta, del tutto immotivatamente, a lanciare oggetti addosso a chi si sta esibendo, proprio nel bel mezzo delle performance. E non si tratta degli innocui cadeau lanciati sul palco, dal peluche al bigliettino. C'è chi va giù pesante: Harry Styles è stato colpito in pieno volto, a Bresh hanno tirato un cellulare. Pink si è vista arrivare sul palco addirittura le ceneri della madre di un fan, sicuramente qualcosa di alquanto bizzarro! È andata peggio a Cardi B.

Cosa è accaduto a Cardi B

È diventato virale il video in cui Cardi B lancia un microfono a un fan tra il pubblico. Il gesto della cantante, in realtà, è la risposta al gesto del fan, che poco prima le aveva tirato addosso un bicchiere pieno di acqua. La rapper stava cantando Bodak Yellow quando è stata raggiunta dagli schizzi. A quel punto, innervosita, ha lanciato il microfono in direzione del ragazzo ed è immediatamente intervenuta anche la security, per individuare e bloccare il colpevole.

Il look di Cardi B

Abituata a look sexy e audaci, Cardi B non si smentisce mai quando si tratta di far parlare di sé per i suoi outfit coloratissimi e i nude look stravaganti. I must del suo stile sono capi aderenti e fascianti, cristalli, colori fluo: anche con la chioma ha sempre giocato molto, sfoggiando diverse nuance di capelli. Al concerto di Las Vegas è salita sul palco a piedi nudi, con un abito arancione sgargiante, scollatura con incrocio sul seno, schiena nuda, maxi spacco e spilla gioiello in vita.