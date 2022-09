Cara Delevingne torna in pubblico e cambia look: alla Paris Fashion Week con i capelli castani Dopo i video virali che la ritraevano scalza all’aeroporto, Cara Delevingne è tornata sul red carpet a Parigi con un look glamour e un nuovo colore di capelli.

La top model Cara Delevingne è una delle protagoniste della Paris Fashion Week ma stavolta non è lei in passerella. Anzi, la modella è diventata stilista per omaggiare Karl Lagerfeld, suo mentore e mecenate, con una capsule collection molto speciale, dal titolo "Cara Loves Karl". A Parigi ha catturato i fotografi con un minidress nero e un nuovo colore di capelli, rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute.

Cara Delevingne alla Paris Fashion Week

Nelle ultime settimane Cara Delevingne è stata al centro di numerosi gossip per alcuni video e foto che la ritraevano in aeroporto, scalza e visibilmente confusa. Nei giorni seguenti erano uscite dichiarazioni di fonti vicine alla famiglia che avevano messo in allarme i fan: nulla è stato confermato né smentito dalla modella trentenne. Adesso però è lei stessa a interrompere i gossip arrivando alla Paris Fashion Week glamour e spigliata come sempre. Cara Delevingne ha indossato per l'occasione un abitino nero con maxi scollatura abbinato ai cuissard, e ha sfoggiato una calda sfumatura castana sui capelli. Completavano il look due dettagli beauty che l'hanno resa famosa: le sopracciglia folte e il rossetto rosso fuoco.

Cara Delevingne

Cara Delavigne è una delle modelle più famose del pianeta, ma negli anni ha costruito nuovi progetti artistici: ha recitato nella serie tv Only Murders in The Building insieme a Selena Gomez e ha presentato una capsule collection dedicata allo stilista Karl Lagerfeld, tra i primi a scoprirla e a lanciarla nell'olimpo della moda. Karl Lagerfeld, tra l'altro, è anche il protagonista della prossima mostra al Costume Institute del Metropolitan Museum, a New York. Nessuno sa quali battaglie personali stia combattendo la top model in questo momento e cosa le sia successo nei prossimi giorni: sicuramente migliaia di fan fanno il tifo per lei.