Capodanno in quarantena, il kit di sopravvivenza e le cose da fare per chi è isolato in casa Dal pigiama elegante alle casse per ballare in salotto, le idee per salvare il veglione di San Silvestro anche se si rimane in casa.

A cura di Beatrice Manca

Capodanno 2022 si annuncia casalingo: i contagi risalgono e, per via della quarantena obbligatoria o semplicemente per prudenza, molte persone trascorreranno San Silvestro in casa, da soli o con i conviventi. Cambiare i piani all'ultimo minuto è una seccatura, ma bisogna ammettere che ci sono anche dei vantaggi nel passare un tranquillo veglione in casa, evitando il traffico impazzito e i rincari dei prezzi. Prima di cedere al malumore, leggete qui: con i giusti accessori, un po' di musica e un brindisi improvvisato si può passare un San Silvestro divertente anche senza uscire. I festeggiamenti sono solo rimandati: per adesso meglio accontentarsi di un kit di sopravvivenza salva-feste.

Il pigiama elegante o l'abito lingerie

Chi ha detto che restare a casa significa cedere inesorabilmente a tuta o pantofole? Anche in salotto si può sfoggiare un outfit scintillante per Capodanno, osando con paillettes o glitter almeno per una notte. Per molti vestirsi "a festa" è un toccasana per l'umore, ma se preferite la comodità la soluzione è un abito lingerie, sottile e scivolato. Oppure un pigiama elegante, in raso o in seta, magari con un dettaglio di piume o applicazioni di strass. Non dimenticatevi poi gli accessori di un bel rosso portafortuna, dai maglioni alla lingerie, nella speranza che l'anno finisca meglio di come sia cominciato.

Il pigiama rosso di Intimissimi

In abito da sera o in pigiama, questa sera potete fare a meno dei tacchi e indulgere nella comodità di ciabatte morbidissime e "pelose", magari eccentriche e spiritose. Esagerare è concesso, anzi, è consigliato: da quelle a forma di renna fino a quelle in finta pelliccia rosa shocking, questa notte vale tutto!

Calzedonia

Una playlist da festa

Per sollevare lo spirito niente di meglio che un po' di musica: dal jazz ai classici anni Ottanta, qualunque cosa vi metta di buonumore. Potete scatenarvi con il karaoke senza temere figuracce o ballare in salotto, che è sempre terapeutico. Servono gli accessori giusti: un giradischi di design oppure una cassa altoparlante bluetooth per riprodurre la vostra playlist preferita a tutto volume, magari con luci colorate per ricreare l'effetto disco.

Speaker wireless con luci colorate, Sony

La spa di bellezza casalinga

La sera dell'ultimo dell'anno può essere l'occasione giusta per ritagliarsi qualche ora di relax e godersi un trattamento speciale. Si può approfittare della calma per dedicarsi finalmente alla skincare senza fretta, godendosi i benefici di maschere e sieri mentre si guarda un film o si legge in poltrona.

Peace Out skincare

Per trasformare casa in una spa bastano pochi trucchi, come una candela profumata. Questa tradizione natalizia è un simbolo antichissimo di speranza e fiducia nel futuro. Quale momento migliore di San Silvestro? Tra i benefici, c'è sicuramente il fatto che è meno inquinante e pericolosa dei petardi.

Diptyque

Una bottiglia di spumante

No, non vi stiamo suggerendo di ubriacarvi in casa da soli: un brindisi a mezzanotte però è obbligatorio, quindi assicuratevi di avere un buona bottiglia di bollicine in frigo e dei flûte adatti, per viziarsi un po'. Un calice di champagne o di spumante sorseggiato comodamente sul divano non vi farà rimpiangere le feste affollate e gli alcolici scadenti che capita di trovare nelle serate organizzate all'ultimo minuto. Il vantaggio? Non dovrete guidare per tornare a casa!

Un libro o un film di Natale

Serata in casa? Niente di meglio che un bel film, da godersi sul divano con pop corn caldi e copertina. La programmazione televisiva per il Natale 2021 è particolarmente ricca di cartoni animati e grandi classici natalizi (l'ideale se avete bambini in casa) altrimenti si può sempre ricorrere alle piattaforme streaming. Se dopo il lockidown però avete esaurito i titoli da guardare, è il momento giusto per immergersi nella lettura dei libri che ci aspettano pazientemente sugli scaffali, da gustare in pace e in silenzio.

La video chiamata di gruppo

Allo scoccare della mezzanotte arriva il momento degli auguri: per sentirsi più vicini si può organizzare una video chiamata con amici e parenti, specialmente con quelli rimasti a casa. Sapevi che esistono le versioni online dei classici giochi da tavolo, tombola inclusa? Così la serata si conclude in compagnia, ma senza rischi: per gli abbracci meglio aspettare!