Bridgerton 3, le prime foto: Penelope è una lady con abito turchino e onde tra i capelli Attendete con ansia l’uscita di Bridgerton 3? Netflix ha appena rilasciato le prime foto realizzate sul set, la cui protagonista indiscussa è Penelope Featherington: ecco cosa indosserà nella nuova stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Da diversi mesi sono terminate le riprese della terza e attesissima stagione di Bridgerton, la serie firmata Netflix ambientata nel periodo della reggenza inglese che racconta le avventure delle famiglie dell'alta società dell'epoca. Balli a corte, viaggi in carrozza e abiti da sogno: fin dalle prime puntate gli spettatori sono stati catapultati in un mondo principesco, nel quale però i protagonisti si ritrovano ad affrontare dei problemi decisamente più comuni rispetto alle tradizionali fiabe. Dopo Daphne Bridgerton e suo fratello Anthony, questa volta la protagonista della serie è Penelope Featherington (interpretata da Nicola Coughlan), alias Lady Whistledown: ecco le prime foto realizzate sul set.

Penelope Featherington è la protagonista di Bridgerton 3

Cosa succederà nella terza stagione di Bridgerton? Penelope si è lasciata alle spalle Colin Bridgerton, ha deciso di dimenticare l'amore che ha sempre provato per lui dopo aver ascoltato i suoi commenti denigratori e si è messa alla ricerca di un marito. Il suo obiettivo? Sposare qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare in incognito la doppia vita come Lady Whistledown. Nel frattempo, però, Colin torna dal suo viaggio estivo e nota con sorpresa che Penelope lo tratta con freddezza. Per riconquistare la sua amicizia si offre di farle da mentore per trovare un uomo da sposare, l'unico piccolo inconveniente è che le lezioni funzionano anche troppo bene e si ritrova a dover capire se quello che prova per Penelope è davvero solo amicizia.

Penelope Featherington in Bridgerton 3

I primi look di Penelope nella terza stagione

Netflix ha appena rilasciato le prime foto di Bridgerton 3 realizzate sul set, cosa aspettarsi dai costumi della nuova stagione? Il mood sarà ancora una volta principesco ma Penelope apparirà più matura anche nel modo di vestirsi. Negli scatti ha detto addio ai colori accesi delle prime puntate, preferisce delle nuance più tenui come il verde acqua o l'azzurro pastello. Tulle, pizzo, dettagli floreali, maniche a palloncino trasparenti: Penelope si trasforma in una vera e propria lady. Niente più acconciature intricate, la protagonista punta tutto su delle onde dall'effetto naturale portate sciolte e fluenti o al massimo su dei mezzi raccolti decorati con dei fiori. In quanti non vedono l'ora di scoprire come si evolverà il rapporto con Colin?