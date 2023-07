Blanco e Mahmood conquistano San Siro: anche vestiti di nero insieme sul palco sono luce Blanco ha debuttato in concerto a San Siro. Ha voluto con sé sul palco anche Mahmood. Insieme hanno cantato “Brividi” con cui hanno trionfato a Sanremo.

A cura di Giusy Dente

Dopo l'esibizione all'Olimpico di Roma, giovedì 20 luglio Blanco ha fatto il suo debutto anche a San Siro. Per lui un pubblico di 40 mila persone, a cui il cantante ha regalato tutti i suoi più grandi successi. In scaletta L'isola delle rose, Blu celeste, Notti in bianco, Mi fai impazzire. Sul palco per questa grandiosa esperienza ha voluto con sé colleghi e amici. Lo hanno accompagnato nell'avventura milanese Marracash, Madame, Lazza e Mahmood. A quest'ultimo il 20enne è particolarmente legato: insieme hanno trionfato al Festival di Sanremo 2022 col brano Brividi, che li ha portato anche all'Eurovision.

Lo stile di Blanco e Mahmood

Al Festival di Sanremo 2022 si sono imposti come vincitori ancor prima che la kermesse avesse inizio. Tutti erano pronti a scommettere su questa coppia inedita, eppure capace di fondere voci e stile in modo poetico, creando magia sul palco. E difatti Blanco e Mahmood hanno portato la vittoria a casa e Brividi, nei mesi a venire, si è rivelata una hit di grande successo. I due artisti, nell'eseguirla, hanno dimostrato grande sintonia e visivamente hanno fatto delle scelte che certamente hanno contribuito a far percepire questa connessione. La coppia sul palco dell'Ariston ha sfoggiato look coordinati all'insegna del bianco e del nero tra gonne, camicie di pizzo, cravatte, mantelli. Iconica anche la famosa bici di diamanti. Entrambi sono icone fashion. Mahmood col suo stile gender fluid e Blanco col suo stile libero e svincolato da ogni stereotipo.

Blanco e Mahmood in nero a San Siro

Messi da parte i look glamour che sono soliti sfoggiare nelle occasioni importanti, stavolta Blanco e Mahmood hanno puntato sul casual, su qualcosa che li facesse sentire perfettamente allineati al pubblico dello stadio. Entrambi vestiti sportivi, hanno scelto il nero. Canotta trasparente e pantaloni larghi per Blanco, maxi T-shirt lunga fino alle finocchia leggermente plissettata sul fondo con pantaloni oversize per Mahmood. Ma la loro esibizione è risultata tutt'altro che dark e scura. Insieme sono capaci di creare poesia e magia, si percepisce la loro intensità e la loro partecipazione al momento.