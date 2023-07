Bianca Balti con le figlie Matilde e Mia: vacanze di famiglia tra bikini leopardati e abiti crochet Bianca Balti è in vacanza, è volata in Costa Azzurra e ora si sta godendo il totale relax tra gite in barca e bagni in piscina. A farle compagnia ci sono le figlie Matilde e Mia, che proprio di recente sono diventate protagoniste di un adorabile ritratto di famiglia.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze delle star sono cominciate da diverse settimane: sono moltissime quelle che sono partite alla volta di mete da sogno, documentando tutto sui social, così da scatenare l'invidia dei followers che sono ancora rinchiusi in ufficio. Bianca Balti non fa eccezione, sta trascorrendo le sue giornate in Costa Azzurra alle prese col più totale relax tra gite in barca, tintarella, concerti e bagni in piscina. Chi c'è a farle compagnia oltre a un gruppo di amici fidati? Le figlie Matilde e Mia, con le quali ha dato vita proprio di recente a un adorabile quadretto familiare sui social.

Le vacanze in Costa Azzurra di Bianca Balti

Bianca Balti è volata in Francia per l'estate 2023, sta facendo un tour della Costa Azzurra tra Saint Tropez, Cannes e Nizza, il tutto senza mai rinunciare ai social. Come già dimostrato nei giorni scorsi con degli scatti acqua e sapone in cui ha lasciato in vista il melasma sul viso, la sua vacanza è al naturale ma ora ad attirare le attenzioni dei media non è stata la sua bellezza semplice e mozzafiato ma le figlie Matilde Lucidi e Mia MacRae. Stanno crescendo e, oltre a diventare sempre più splendide, si concedono spesso foto e selfie con la mamma. L'ultimo arrivato è un dolce ritratto di famiglia realizzato in yacht, dove le tre appaiono abbracciate sorridenti e spensierate.

Bianca Balti in vacanza

I look balneari di Bianca, Matilde e Mia

La piccola Mia è alle prese con uno spuntino, è abbronzatissima, ha i capelli schiariti dai raggi del sole e indossa un costume intero color senape con dei bottoncini sul petto. La sorella maggiore Matilde sembra aver ereditato la passione per la moda dalla mamma: sfoggia infatti un lungo abito crochet che sembra essere fatto all'uncinetto e che lascia intravedere un bikini fucsia. Come si evince dai commenti, in molti sognano di vederla sfilare ma per il momento per lei è ancora presto per pensare alla carriera. Mamma Bianca, invece, appare in versione acqua e sapone ma non per questo rinuncia allo stile. Ha abbinato un paio di pantaloni di lino oversize a un reggiseno a triangolo leopardato, seguendo così il trend animalier. Mamma e figlie non sono forse più glamour che mai?