Ben Affleck alla partita con il figlio: Samuel copia il papà con la camicia a quadri Avete mai visto il figlio più piccolo di Ben Affleck? Oggi ha dieci anni e sfoggia il perfetto look casual per una serata con papà.

A cura di Beatrice Manca

Un hamburger e i posti in prima fila per una partita di basket. La perfetta serata padre-figlio, insomma, un rituale per moltissime famiglie inclusa quella di Ben Affleck: l'attore infatti è stato fotografato con il figlio Samuel alla partita tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics. Non capita spesso di vedere i figli dell'attore sotto i riflettori: poche settimane fa era stata Violet Affleck a brillare alla Casa Bianca insieme alla madre Jennifer Garner.

La rara foto del figlio di Ben Affleck

Samuel Affleck è nato dal matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Garner e oggi ha dieci anni. Come le sorelle Violet e Rose Seraphina, ha ereditato il meglio della bellezza hollywoodiana dei genitori: capelli biondi, ciuffo ribelle sulla fronte, occhi chiari dallo sguardo vispo. Pochi mesi fa era balzato agli onori delle cronache per un piccolo incidente in Lamborghini: sul sedile posteriore c'era Jennifer Lopez, la nuova moglie del papà, che è rimasta tranquilla e ha consolato il piccolo Samuel.

Per fortuna, tanta paura e nessun danno. Questa volta papà Ben ha optato per qualcosa di più rilassante per passare il pomeriggio, come i posti in prima fila per una partita NBA: è una delle rare occasioni in cui vengono fotografati insieme.

Samuel Affleck con la camicia a quadri

Nelle foto si vedono padre e figlio che commentano la partita, sorridenti e affiatati, mentre Samuel mangiava un hamburger con le patatine fritte. La serata insieme è all'insegna del relax, come testimoniano i look: Ben Affleck ha indossato un cardigan in lana a trecce bianco su un paio di jeans scuri. La firma di stile sono le sneakers: le Nike Dunk Low SB St Patrick's Day, un modello verde brillante in edizione limitata che allude chiaramente alla squadra del cuore dell'attore, i Celtics. Non meno stiloso il figlio Samuel, che copia i look grunge del padre a inizio carriera con la camicia a quadri aperta sulla t-shirt e le sneakers colorate. Tale padre…