Violet Affleck, la figlia di Ben e Jennifer Garner debutta alla Casa Bianca vestita di cuori L’attrice Jennifer Garner è stata invitata a una cena di Stato alla Casa Bianca e ha portato con sé la figlia Violet Affleck per farle passare un compleanno speciale.

A cura di Beatrice Manca

L'attrice Jennifer Garner è stata invitata a un evento speciale alla Casa Bianca: una cena organizzata in onore del presidente francese Emmanuel Macron, in visita ufficiale a Washington. Si tratta di una tappa importante per l'amministrazione Biden e la cena di Stato è stata piena di ospiti vip. Jennifer Garner, scintillante in nero, ha portato con sé un'accompagnatrice speciale: Violet Affleck, la figlia nata dalla relazione con l'attore Ben Affleck.

Violet Affleck festeggia il compleanno alla Casa Bianca

Nonostante i genitori star, Violet Affleck ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza lontana dai riflettori. Il suo ingresso alla Casa Bianca è stata una delle sue rarissime apparizioni pubbliche. Non solo era la sua prima cena di stato a Washington, era anche un modo per festeggiare il compleanno: il 1 dicembre 2022 ha compiuto 17 anni. Per l'occasione ha scelto un abito nero con le spalline e la gonna a ruota firmato Carolina Herrera.

Violet Affleck in Carolina Herrera e Jennifer Garner in Ralph Lauren

La particolarità? Sul fondo nero spiccava un fitto motivo di cuori trasludici, un tocco romantico e chic. Per completare il look Violet Affleck ha indossato un paio di scarpe con il tacco rosso fuoco, abbinate alla manicure scarlatta, e ha raccolto i capelli biondi in uno chignon basso sulla nuca. Pochi gioielli – un anello e un paio di orecchini a goccia – e un paio di occhiali trasparenti a dare un tocco di freschezza all'insieme.

Violet Affleck in Carolina Herrera con la madre Jennifer Garner in Ralph Lauren

Jennifer Garner e la figlia Violet coordinare in nero

Alla cena di stato madre e figlia si sono coordinate: Jennifer Garner brillava con un lungo abito nero scivolato, firmato Ralph Lauren, impreziosito da ricami in paillettes sul giromanica. L'attrice ha completato il look con orecchini di diamante, rossetto rosso e un paio di tacchi alti neri con zeppa. Quando l'eleganza è una questione di famiglia.