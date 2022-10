Bella Hadid compie 26 anni: per la festa di compleanno indossa abito nudo e borsa personalizzata Bella Hadid ha compiuto 26 anni e ha festeggiato con una cena in una pizzeria italiana di New York. Abito nudo, intimo in vista e borsetta personalizzata: il look della modella era letteralmente divino.

A cura di Valeria Paglionico

Bella Hadid è stata tra le grandi protagoniste del mese dedicato alle Fashion Week e non solo perché ha sfilato per le più grandi Maison internazionali, ha anche indossato l'ormai leggendario abito spray di Coperni. È arrivata in passerella con indosso solo degli slip nude e poco dopo ha calcato il catwalk in total white con un vestito che le è stato "spruzzato" addosso. La performance visionaria e innovativa continua a fare il giro del web, tanto che in molti l'hanno definita il futuro della moda. Oggi si ritorna a parlare della modella. Ieri per lei è stata una giornata davvero speciale: ha compiuto 26 anni e ha organizzato una cena italiana con amici e parenti, approfittandone per dare il meglio di lei in fatto di stile.

Bella Hadid con l'intimo in vista per il compleanno

Bella Hadid ha compiuto 26 anni il 9 ottobre e non ha potuto fare a meno di celebrare il traguardo con gli amici e con le persone care, organizzando una cena al ristorante italiano Lucali di New York. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look audace e glamour? La modella ha indossato un abito nudo in total black, un modello a tubino lungo fino al ginocchio in pizzo trasparente che ha lasciato intravedere chiaramente il tanga sgambatissimo in tinta. Per completare il tutto ha scelto una giacca di pelle vintage e oversize e dei sandali col tacco a spillo decorati con dettagli argentati sul collo del piede.

La mini bag di Amina Muaddi

Quanto costa la borsa "Ciao bella" di Bella Hadid

La vera chicca nell'outfit da compleanno di Bella Hadid è stata però la borsetta. Ha infatti abbinato l'abito nude a una mini bag di raso nera decorata con la scritta "Ciao bella" realizzata con dei cristalli silver. Si tratta di un accessorio firmato da Amina Muaddi che le ha permesso di aggiungere un tocco personalizzato al total look. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 625 euro. Capelli sciolti, occhiali da sole mini e sorriso stampato sulle labbra: la sorella di Gigi non potrebbe essere più felice, a prova del fatto che sta vivendo un momento particolarmente soddisfacente della sua vita.