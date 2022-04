Bella e Gigi Hadid, diverse nel carattere e nello stile: sul red carpet sono glamour in modo opposto Una bionda e l’altra mora, una estroversa e l’altra introversa, una moderna e l’altra più vintage: le sorelle Hadid non potrebbero essere più diverse. Bella ha molto sofferto il confronto con la maggiore, Gigi. All’ultimo evento di gala a cui hanno partecipato insieme sono state glamour ciascuna a modo proprio.

Bella Hadid (in nero) e Gigi Hadid (in rosa)

Certo, è il Met Gala il grande evento fashion per eccellenza, ma in vista di lunedì 2 maggio (data dell'edizione 2022 degli Oscar della Moda) se ne è svolto un altro, che è stato una degna anticipazione in fatto di stile e tendenze. Il Cipriani di Broadway, infatti, ha ospitato il Prince's Trust Global Gala. L'evento di raccolta fondi nato per volontà del principe Carlo nel 1976 richiama sempre tanti personaggi celebri del settore: erano presenti Naomi Campbell, Lily James, Charlotte Tilbury, Kate Moss, Riccardo Tisci. C'era Lionel Richie, che ha anche deliziato i presenti con un'esibizione sulle note di Dancing on The Ceiling e All Night Long. E non potevano mancare le sorelle Hadid: Gigi e Bella sono top model di fama mondiale. Il successo in passerella le accomuna, ma caratterialmente non potrebbero essere più diverse. E anche sul red carpet della manifestazione hanno optato per dei look davvero opposti.

Gigi Hadid in Valentino

I look di Bella e Gigi Hadid

Bella Hadid ha scelto un look classico in total black da diva hollywoodiana, un outfit dark a metà tra streghetta e principessa. Ha optato per un abito nero vintage Dior senza spalline e con scollo a cuore, con una rosa applicata sul corpetto: è stato disegnato da Yves Saint Laurent nel 1959, quando era direttore artistico della Maison francese. Ha aggiunto un paio di guanti velati, scarpe con tacco Christian Louboutin e gioielli Chopard in diamanti e perle, acconciando i capelli neri in uno chignon. Gigi Hadid ha fatto scelte diverse. Ha optato per qualcosa di più moderno e colorato, un po' in stile Barbie. Ha indossato un mini abito rosa di Valentino decorato con paillettes: fa parte dell'ultima collezione Autunno/Inverno 2022-2023 Pink PP di Pierpaolo Piccioli. L'ha abbinato a leggings dello stesso colore, scarpe con tacco alto e plateau (il must del momento) e pochette. Ha scelto di portare i capelli platino sciolti sulle spalle.

Bella Hadid in Dior

Bella e Gigi, sorelle diverse

Bella Hadid ha confidato di dover spesso fare i conti con depressione e ansia: è scoppiata in lacrime sui social invitando i suoi follower a non essere schiavi delle apparenze e a cercare sicurezze e conforto nella vita reale, invece di chiudersi nella solitudine. Poi a inizio anno a inizio anno si è messa a nudo in un'intervista rilasciata a Vogue, in cui ha rivelato la parte di sé più fragile. In particolare si è soffermata sul rapporto con sua sorella. Ha detto che soprattutto in passato il peso delle aspettative e l'ossessione del confronto l'hanno penalizzata e fatta soffrire. Sua sorella maggiore Gigi è sempre stata un punto di riferimento, un modello. Lei invece è cresciuta sentendosi costantemente in secondo piano, nell'ombra:

Io ero la sorella più brutta. Ero quella bruna. Non ero cool come Gigi, non estroversa come lei. Questo è realmente ciò che la gente diceva di me. E sfortunatamente quando ti dicono cose così tante volte queste cose poi ci credi e basta. Mi chiedo sempre: come ha fatto una ragazza con incredibili insicurezze, ansia, depressione, problemi di immagine corporea, problemi alimentari, che odia essere toccata, che ha un'intensa ansia sociale a entrare in questo mondo? Ma negli anni sono diventata una brava attrice. Ho messo una faccina molto sorridente o forse molto forte. Mi sono sempre sentita come se avessi qualcosa da dimostrare.

Proprio a causa delle sue insicurezze ha anche ammesso il ricorso alla chirurgia estetica: si è rifatta il naso quando aveva appena 14 anni, per poi pentirsene.