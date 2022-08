Belén Rodriguez in topless prima del rientro in città: mette fine alle vacanze con l’album di famiglia Belén Rodriguez è rientrata a Milano dopo aver passato le vacanze con Stefano De Martino, Santiago e Luna Marì. Oltre ad aver celebrato la vacanza in famiglia, si è immortalata in topless, così da mettere fine alle sue vacanze con sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 volge al termine e sono molte le celebrities che stanno lentamente ritornando alla normale vita quotidiana. Il weekend appena passato è stato contraddistinto da diversi rientri "noti" e naturalmente non sono mancati gli album social che hanno celebrato il periodo di vacanza. Belén Rodriguez non ha fatto eccezione e, a poche ore dai primi impegni professionali milanesi, ha condiviso alcune dolcissime foto di famiglia con Stefano De Martino, Santiago e Luna Marì. Gite in barca, relax nella casa posillipina del ballerino, dolcissimi abbracci di coppia: lo scatto che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico è stato quello in cui l'argentina si è immortalata in topless.

La foto in topless di Belén

Qual è il modo migliore per mettere definitivamente fine alle vacanze? Con uno scatto in topless. Tra le star è diventata una vera e propria mania, basti pensare al fatto che dopo Ilary Blasi anche Belén si è immortalata in versione iper sensuale senza reggiseno. L'argentina è stesa sulla prua della barca di Stefano e, tra asciugamani e cuscini, ha lasciato libero sfogo alla sua femminilità. È abbronzatissima, ha i capelli spettinati e guarda dritto in camera con fare provocante. Il dettaglio che non può passare inosservato? Si copre il seno col braccio e, a giudicare dall'assenza del segno del costume, pare proprio che durante l'estate abbia preso il sole in topless.

Belén e Stefano in vacanza

Belén Rodriguez celebra le vacanze in famiglia

Per Belén l'estate 2022 è stata all'insegna dell'amore e della famiglia: dopo essere stata a lungo al centro del gossip, a inizio stagione ha confermato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino attraverso degli adorabili scatti di coppia. Gli ultimi mesi li ha passati tutti con lui e ha portato con lei entrambi i figli, sia Santiago, il primogenito nato dal matrimonio col ballerino, che Luna Marì, la piccola avuta dall'ex compagno Antonino Spinalbese. I quattro sono unitissimi e affiatati e hanno passato l'intera estate a divertirsi e a rilassarsi fianco a fianco, a prova del fatto che una famiglia "allargata" può tranquillamente trovare la sua stabilità.