Belén Rodriguez, il suo nuovo anello è una pantera da oltre 20mila euro Belén Rodriguez ama gli accessori glamour e proprio di recente sui social ha messo in mostra il suo nuovo anello. È una pantera completamente d’oro e il suo prezzo è da capogiro.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è molto impegnata sul fronte lavorativo da quando è partita la nuova stagione televisiva. Al momento è al timone di due diversi programmi, Tu Sì Que Vales e Le Iene Show, ma non per questo rinuncia alle serate in famiglia, anzi passa la maggior parte del tempo libero con il marito Stefano e i figli Santiago e Luna Marì. Il dettaglio che non cambia mai sia nella sua vita casalinga che in quella professionale? Riesce a essere sempre super trendy. Tra le passioni più grandi dell'argentina c'è anche quella per gli accessori preziosi e non sorprende che sui social abbia mostrato il "nuovo arrivato" nella sua collezione di gioielli: ecco di cosa si tratta e il suo valore.

Belén mostra il nuovo gioiello

Sul palco siamo abituati a vederla super glamour in minidress e tacchi a spillo ma nella quotidianità non ci pensa su due volte a lasciare spazio al casual, spaziando tra sneakers e originali zoccoli. Ai gioielli preziosi, però, non riesce proprio a rinunciare e li sfoggia spesso anche nella quotidianità. Di recente ha aggiunto una nuova chicca alla sua collezione e di sicuro diventerà l'oggetto del desiderio di tutti gli amanti del genere. Sui social la showgirl ha fatto un primo piano sul suo anello: un modello in oro giallo a forma di pantera che ruggisce con aggressività.

Anello Panthère de Cartier

Chi ha firmato l'anello pantera di Belén

I più esperti avranno già riconosciuto il gioiello: si tratta dell'anello Cartier della nuova collezione Panthère. Oltre a essere in oro giallo, decorato con granati tsavorite e onice, è contraddistinto dal viso della pantera completamente traforato. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 24.100 euro, anche se la cifra varia in base al peso in carati, al numero di pietre e alle dimensioni del prodotto. Il dettaglio che a molti è passato inosservato è che Belén ha condiviso il primo piano dell'anello con accanto la scritto Adv, l'hashtag che si usa nel caso in cui si tratta di una sponsorizzazione (e quando, dunque, i prodotti non vengono pagati neppure un centesimo).

