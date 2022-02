Beatrice Valli cambia stile: il nuovo look con i capelli ricci piace a Marco Fantini Siamo sempre stati abituati a vedere Beatrice Valli con i capelli extra ricci ma di recente ha cambiato stile in modo drastico. Complice un consiglio del compagno Marco Fantini, ha osato con una piega extra riccia, apparendo radicalmente trasformata.

A cura di Valeria Paglionico

Beatrice Valli è una delle influencer più amate del nostro paese: è diventata famosa grazie a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che l'ha aiutata a trovare l'amore. Ha incontrato Marco Fantini sul palco di Canale 5 e da allora non lo ha più lasciato, anzi, con lui ha messo su famiglia dando due sorelline, Bianca e Azzurra, al primogenito Alessandro (nato dall'ex compagno Nicolas Bovi). Negli ultimi anni non ha mai modificato il suo look in modo drastico ma nelle ultime ore ha fatto una piccola eccezione, mostrandosi sui social in una versione inedita, trendy e sbarazzina.

Beatrice Valli in nero col bustier di cristalli

Siamo sempre stati abituati a vedere Beatrice Valli con i lunghi capelli extra lisci, è fin dai tempi di Uomini e Donne che non ha mai rivoluzionato drasticamente l'hair look. Di recente, però, le cose sono cambiate: complice lo "zampino" di Marco Fantini, l'influencer ha rivoluzionato la sua immagine. Si è lasciata immortalare dal compagno durante una serata romantica passata in un locale che dà sul Duomo di Milano e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sul total black con un bustier cut-out tempestato di cristalli su tutta la silhouette, anche se a rendere ancora più audace l'outfit è stata l'acconciatura.

Beatrice Valli con i capelli extra ricci

I capelli extra ricci di Beatrice Valli

Beatrice ha osato con una inedita chioma riccia e sauvage, portandola sciolta e vaporosa, così da mettere in risalto le sfumature caramello e le radici più scure. Perché ha cambiato stile? Ha avverato un desiderio di Fantini. Nella didascalia l'influencer ha infatti scritto: "Dovevi nascere riccia", aggiungendo che si tratta proprio di una citazione del fidanzato. Ha poi chiesto ai fan cosa pensassero del nuovo look e, come immaginabile, la reazione è stata super entusiasta. Visto il successo dei suoi curly hair, la Valli continuerà a sfoggiare i ricci anche ai prossimi eventi mondani e fashion?