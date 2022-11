Beatrice di York ricicla l’abito della veglia funebre per la regina ma lo abbina al cerchietto di perle Beatrice di York ha la passione per il riciclo proprio come la cugina Kate Middleton. Per una cena di beneficenza ha infatti riproposto il look total black sfoggiato durante una delle veglie funebri per la regina Elisabetta II.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è la più amata e seguita d'Europa e non sorprende che a ogni apparizione pubblica riesca a scatenare l'attenzione dei media. Questa volta, però, a far parlare di sé non è stata né la regina consorte Camilla, né la principessa Kate Middleton, quanto piuttosto Beatrice di York. Da quando Carlo è salito sul trono, lei ha ottenuto un nuovo titolo: sebbene non sia una Working Royal, è diventata Consigliere di Stato. In contemporanea, inoltre lavora come consulente in un'azienda tecnologica chiamata Afiniti e porta avanti diverse cause umanitarie con la sorella Eugenie. Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato a una cena di raccolta fondi e per l'occasione ha riciclato un look ormai iconico.

L'abito nero di Beatrice di York

Ieri sera la principessa Beatrice ha partecipato a una cena per Street Child UK, associazione londinese che ogni anno organizza degli eventi per la raccolta fondi a sostegno dei bambini che vivono in zone di guerra. Per l'occasione ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, anche se ha un tantino peccato in fatto di originalità. Ha indossato un abito giacca di Self Portrait, un modello che sulla parte superiore è un normale blazer con il bavero di raso, mentre sotto ha una gonna midi a piede con dei dettagli in pizzo trasparente. Per completare il tutto la principessa ha scelto un paio di décolleté col tacco nere di Jimmy Choo e un originale cerchietto bon-ton decorato con le perle (accessorio della collezione Simone Rocha x H&M).

Abito Self Portrait

Tutte le volte che Beatrice ha indossato l'abito giacca

Il dettaglio che non è passato inosservato? Non era la prima volta che Beatrice sfoggiava quel look, lo aveva già fatto durante una delle veglie funebri organizzate dopo la morte della regina Elisabetta II, evento che imponeva il total black in segno di lutto.

Beatrice di York alla veglia funebre in Self Portrait

Come se non bastasse, la principessa lo aveva riciclato anche durante la recente apparizione pubblica al Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall, dando prova del fatto che quell'abito è in assoluto tra i suoi preferiti. Anche Kate Middleton ne ha uno uguale sia in bianco che in nero e lo ha spesso indossato agli eventi istituzionali. Insomma, così come la cugina acquisita, anche Beatrice non ama gli sprechi: per differenziare un vestito "già visto" si serve semplicemente degli accessori.